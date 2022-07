Ny cafe skal skabe liv ved det gamle fiskerleje

STENBJERG:Kaffe og kage til billige priser omgivet af unik natur og bygninger med stor historisk værdi.

Sådan er sceneriet ved Stenbjerg Landingsplads i disse dage, hvor en ny cafe, der også fungerer som madpakkehus for de mange besøgende, skal indgå som et led i foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads' arbejde med at skaffe støtte og opbakning til stedets bevarelse.

Cafeen holder åbent i ugerne 28 og 29 som et "prøve-projekt", og ser man på de foreløbige besøgstal for den første hele uge, hvor det har været muligt at få et stykke kage leveret af Stenbjerg Kro eller en kop kaffe brygget af en af de mange frivillige, så er konklusionen klar.

- Det har overordnet set været en succes. Vi har haft mellem 60 og 70 besøgende i gennemsnit, og folk har virket utroligt glade for det, siger Birgitte Ussing, der er en af de frivillige bag projektet som medlem i foreningen, der kæmper for at bevare stedet.

Cafeen har i den første åbningsuge haft flotte besøgstal. Og den "brugerundersøgelse", som Birgitte Ussing kalder det, man har lavet, ser ud til at have et positivt resultat.

Cafeen har manglet - og kagen

Den nye cafe, der også fungerer som madpakke hus er blevet lavet, fordi man har oplevet en efterspørgsel efter netop dette. Et sted, hvor man kan få en kop kaffe og et stykke kage, eller sætte sig indenfor med sin madpakke, når vejret ved den lille landingsplads ikke er til at tage maden med på stranden.

- Folk kommer langvejsfra for at opleve det her unikke sted, og blandt de her mange gæster har der været en stor efterspørgsel efter netop et sted som dette, siger Birgitte Ussing, der også har stået i besøgscentret for Nationalpark Thy, som ligger ved den gamle landingsplads for fiskere, der fiskede ud fra Stenbjerg.

Suzie og Thomas Rosschou er særligt glade for, at man nu kan få et stykke kage til kaffen i Niels Munks Hus.

Ved Stenbjerg Landingsplads, der udover den nystartede cafe blandt andet også tæller flere af de oprindelige fiskerhuse, et besøgscenter og et museum, har der længe været yderst velbesøgt af både lokale og turister.

Nogle af dem, der nyder at besøge stedet, er Suzie og Thomas Rosschou, som er flyttet til området fra Frederikshavn.

- Vi har været her mange gange, og vi kan kun give initiativtagerne ret i, at der har manglet en mulighed for at få en kop kaffe, og allervigtigst et stykke kage til, siger de to begejstrede besøgende fra en lille bænk ved Niels Munks Hus.

Kæmper for bevarelsen af det unikke sted

Foreningen, som Birgitte Ussing er en del af, kæmper for at bevare Stenbjerg Landingsplads, fordi stedet ifølge dem er helt unikt. Man vil fra forenings side gerne bevare husene, stemningen og miljøet omkring den lille plads med den gode udsigt til det brusende Vesterhav.

De frivillige i foreningen kæmper dog ikke helt alene. De er blandt andet blevet støttet med midler af Sportgoodfonden og Thisted Kommune.

Der er masser af siddepladser inde i Niels Munks Hus, men også enkelte udenfor, hvor man kan nyde de lækkerier Birgitte og de andre frivillige langer over disken.

Udover de oprindelige fiskerhuse, så byder området også på nogle få fritidsfiskere, der fisker ud fra stranden ved Stenbjerg, som man har gjort det i så mange år før.

Med den nystartede cafe håber Birgitte og resten af foreningen at skabe et endnu bedre miljø, hvor folk har lyst til at komme, og hvis kaffetørsten eller kagesulten melder sig, kan man nu få denne stillet i cafeen. En cafe, der også gerne skal hive lidt penge i kassen, for bevarelsen af området er en kostbar affære.

Der er endnu ikke afklaring på, om projektet med en cafe i Niels Munks Hus vil fortsætte og gentage sig næste sommer, men indtil videre har det ifølge Birgitte Ussing været en stor succes, så forhåbningerne om en fast cafe er bestemt tilstede.