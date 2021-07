Ny festival på vej til Aalborg: - Betydningen af den bliver enorm

Navnet er Mutation Week - mutationsuge - og det er det, du kommer til at opleve på en ny festival i Aalborg. Nemlig sammensmeltninger af de kunstnere, der lige nu udgør Aalborgs vækstlag - dem som kommunen vil satse endnu mere på, så de bliver i kommunen og sætter præg på den.

Festivalen bliver til i et samarbejde mellem Det Hem’lige Teater, Huset i Hasserisgade, KORMA og Kunsthal NORD, der i en uge i august samler 20-25 kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere, kunsthåndværkere m.v. for at skabe nye fælles værker og oplevelser for publikum.

Nordjyske har spurgt to af arrangørerne, Pia Bredow, leder af Det Hem’lige Teater, og Michael Marino, leder af Huset i Hasserisgade, hvorfor Aalborg har brug for netop denne festival.

- Det handler også om at give nye kunstnere nogle scener. Under corona har de fleste kulturinstitutioner været nødt til at rykke deres program helt op til to år frem i tiden. Det indebærer mange måneder og års fastfrosne programmer og gør det svært for stederne at præsentere nye kunstnere, som har udviklet sig i de seneste år, siger Michael Marino, daglig leder af Huset i Hasserisgade. Foto: Martin Damgård

Hvad venter der publikum?

Michael Marino: - Man kommer forhåbentligt til at opleve nogle kunstnere, som træder ud af deres vante rammer og blander blod med andre kunstnere, som de ellers ikke ville kunne opleves med. Det bliver interessant at se, hvad der sker, når de balancerer ved kanten af det ukendte med bind for øjnene, og det eneste, de har at klynge sig til, er deres kunstneriske talenter og færdigheder.

Hvad kommer festivalen kunstnerne?

Pia Bredow: - Forhåbentlig en fælles platform fremadrettet. Vi bliver nødt til at bruge hinanden meget mere fremadrettet, og det forudsætter, at vi finder sammen udenfor de cirkler, vi normalt befinder os i.

Michael Marino: - Ja, festivalen skal gerne være medvirkende til, at de forskellige kunstretninger, kunstformer og kunstscener knytter bånd på kryds og tværs, så vi med tiden kan se det kæmpe aftryk, det sætter, når en hel bys talentmasse bevæger sig som en samlet organisme.

Foto: Martél Andersen

Hvad giver festivalen Aalborg?

Pia Bredow: - På kort sigt bliver det en sjov dag på Limfjordsværftet. På sigt får kunstmiljøernes vækstlag bedre betingelser for at vokse og gro.

Mere om festivalen Mutation Week afvikles fra 21. til 28. august på flere af byens kulturinstitutioner samt på pladsen omkring det gamle Limfjordsværft i Aalborg Vestby. Der bliver intet program, man kan downloade forinden. Det skabes løbende af de kunstnere, der deltager, og vil blive annonceret på festivalens sociale medier og i byens rum. Undervejs får de deltagende kunstnere hjælp og inspiration fra mentorer med en professionel baggrund. Sideløbende med, at de udvikler deres idéer i tværkunstneriske grupper, vil der på festivalområdet være koncerter, teater, udstillinger, offentlige workshop og andre events. Mutation Week er finansieret af Aalborg Kommunes Genstartspulje. VIS MERE

Hvorfor tage afsæt i samskabelse - bliver det ikke rodet?

Pia Bredow: - De enkelte miljøer i hver kunstart er stærke nok til, at det er kunstnerisk interessant at udvikle samarbejder på tværs.

Michael Marino: - Efter coronas osteklokketilstand har vi desuden brug for at komme ud af vores eget ekkokammer og se os selv og hinanden som en del af et fællesskab, der kan skabe i flok. De seneste snart to år har kunstnerne udviklet evnen til at skabe og formidle med en skærm i mellem sig selv og deres publikum, og de har lært at holde afstand og sidde i ensomhed og kigge indad. Nu er det tid til, at vi bruger nogle kræfter på det modsatte, så vi kan få kalibreret og balanceret kunstnerne efter corona årene.

Foto: Martin Damgård

Hvorfor kun unge kunstnere, kunne det ikke have været interessant at blande aldre?

Pia Bredow: - Det er dem, som er på vej, vi skal støtte op om. Det vil nok også være mest interessant for unge kunstnere at hive en hel uge ud af deres liv for at deltage i denne slags proces. På den måde handler det mere om, hvor man er i sin kunstneriske karriere - om livsstil og muligheder for at være med, end det handler om alder.

Michael Marino: Det handler også om at give nye kunstnere nogle scener. Under corona har de fleste kulturinstitutioner været nødt til at rykke deres program helt op til to år frem i tiden. Mange kulturinstitutioner er derfor blevet bundet på programlægning helt tilbage fra 2018-2019. Det indebærer mange måneder og års fastfrosne programmer og profiler og gør det svært for stederne at præsentere nye kunstnere, som har udviklet deres kunstneriske talent og håndværk inden for de seneste år.

- De mange nedlukninger har simpelthen skabt en prop i den talentudvikling, som normalt finder sted ved, at nye eller nyetablerede kunstnere får adgang til landets scener og platforme.

Foto: Martél Andersen

Bliver det gratis?

Pia Bredow: - Der kommer både til at være gratis oplevelser - både med kunstnere og med program fra Hemli’ Teater og Huset i løbet af Mutation Week ugen - og så kommer der til at være en overkommelig billetpris på Mutation Week festivalen lørdag 28 august.

Michael Marino: - Intet i livet er gratis. Men afkastet af og betydningen af festivalen bliver enorm målt i kulturel kapital. Oplevelserne bliver prisbillige. Men publikum forventes at investere al deres nysgerrighed og opmærksomhed. Og tage absolut alle de kender med.

Der er fortsat plads til kunstnere, og arrangørerne bag opfordrer derfor unge vækstlagskunstnere indenfor alle kunstarter, der har lyst til at være en del af processen til at tage kontakt til Mutation Week ved at skrive til korma@aalborg.dk senest mandag 5 juli.