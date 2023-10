Ny mobilscene kører på "Tesla-batteri" og kan give dig koncerter overalt

De har været i gang i over et år - lydeksperter, forskere på AAU og Aalborg Kommune.

Visionen har været at skabe en mobilscene, der kan få musikken ud over alt i landdistrikterne på en energi- og miljøvenlig måde.

I dag drives mange koncerter, festivaler og events af dieselgeneratorer, der støjer og forurener.

Det vil Aalborg Kommune ændre på, og derfor satte de for et år siden gang i et udviklingssamarbejde med energiklyngen Energy Cluster Denmark og AAU Energy om et batteri-koncept, der kan udfase de CO2-belastende generatorer.

Mere om batteritraileren Kapacitet: Op til ca. 80 kwh./ 16 amp

Vægt: 1.300 kilo

Solceller: 9 solpaneler, der kan oplade 4,5 kw i timen

Opladning: Hvis det er overskyet, kan traileren oplades via stik - 220v eller 16A.

Features: Software der kan udregne sparet co2. Hvis der ikke er sol til at drive solcellerne, kan man også sætte traileren til udelukkende at lade op, når det blæser, og der er grøn strøm i elnettet.

Batteritype: LiFePO4-typen, som er uden kobolt.

Udviklingen er stadig en løbende proces, og softwaren vil blive videre-udviklet og opdateret i takt med erfaringer og nye behov. VIS MERE

Gennem det seneste år har lydeksperter og forskerne fra AAU målt på mange forskellige koncertsituationer og tilpasset løsningen, så den passer ind i kommunens behov.

Således kan traileren - med en batteripakke på størrelse med den, der sidder i en Tesla - levere op til ca. 80 kwh. og dermed matche strømbehovet til lyd og lys til koncerter og endagsfestivaler.

Ydermere kan batterierne oplades via ni påmonterede solpaneler og således levere grøn CO2-neutral strøm.

Samlet er det en opfindelse, der udover sin bæredygtighed betyder, at du kan opleve kultur i områder, hvor det ikke plejer at være muligt, da scenen ikke er afhængig af strøm, og traileren kan transporteres af de fleste personbiler.

Batteritraileren er et produkt af et bredt samarbejde mellem Kommune, AAU, landsorganisationer, erhvervsliv og flere af Aalborgs kulturinstitutioner. Foto: Lars Pauli

Et redskab til nye oplevelser

I kulturforvaltningen er rådmand Jes Lunde (R) glad for, at Aalborg Kommune selv skubber på den teknologiske udvikling i forhold til den grønne omstilling.

- Og så giver den os også nogle nye muligheder for at få bragt koncerter og kulturoplevelser ud på steder, hvor vi ellers ikke kunne komme og skabe unikke oplevelser for kommunens borgere, siger han.

Koncerten med Dorthe Gerlach ved bålhytten ved Skørbæk Søpavillon 1. oktober var startskuddet til en bålhytteturne, der i løbet af 2024 kommer rundt i hele kommunen. Foto: Lars Pauli

Også borgmester Lasse Frimand Jensen (S) er glad for den teknologiske løsning bag.

- Vi vil være Europas førende grønne hovedstad, og det kræver ikke bare ord men handling. Her skylder vi tak til vores fantastiske uddannelsesinstitutioner, der nørder og nytænker i samarbejde med erhvervslivet og myndigheder. Skal vi være førende, er det afgørende, at vi udvikler sammen, siger Lasse Frimand Jensen.

Aalborg Kommune oplever allerede stor interesse for traileren, og kulturforvaltningen arbejder i øjeblikket på rammerne for, hvordan andre aktører i Aalborg Kommune kan låne traileren.

Der arbejdes desuden videre med planlægningen af endnu en bålhytte-koncert, en plejehjemsturné henover vinteren samt en række koncerter henover foråret og sommeren i 2024.