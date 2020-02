Ny på scenen: - Jeg tænker af og til på, om den 18-årige version af mig selv ville finde den, jeg er i dag, interessant

AALBORG:Read out Loud - platformen hvor nybegyndere og erfarne forfattere læser op foran et live publikum - er blevet populært i Aalborg. Næste gang bliver på onsdag 12. februar, og en af de helt nye på scenen denne aften er Troels Højgaard Sørensen, bestyrer på 1000fryd og en velkendt skikkelse i undergrundsdelen af det aalborgensiske musikliv.

I en alder af 34 med barn nummer to på vej og netop flyttet til Sæby, udkommer han med sin første digtsamling. Men hvorfor digte?

- Jeg har skrevet siden, jeg var 15 år, hvor jeg også begyndte at spille musik. Jeg begyndte at skrive digte på dansk, da en af min kammerater tog sit liv for nogle år siden. Jeg har altid været meget til lyrik, jeg er meget begejstret for fx Morten Nielsens ultra kortfattede stil. Hans digte på få linjer virker stærkt på mig. Nogle digte har han brugt seks år på, og de er startet ud på 15 sider og gennem hårdt arbejde kogt ned til fire linjer. Jeg kan godt lide selv at fylde hullerne ud og kunne samle meningen, det sætter reflektion og selvrefleksion i gang, det er den, vi mangler mere af i dag.

Din digtsamling hedder "ABC til moderne forfald". Hvad er et ”moderne” forfald, er der forskel fra tidligere tider i måden, hvorpå vi forfalder?

- Forfald betyder vel, at noget mister sit nærvær og bliver til noget, der var engang. Det passer jo meget godt på i dag, der er ikke mange af os, der er til stede i noget i længere tid af gangen, selv til en koncert kan folk ikke holde kæft, og selv sammen med vores familier er vi ofte distraherede. Netop af den grund er Read out Loud ret sejt, for der er både dem på scenen og publikum ekstremt nærværende i det lille øjeblik, det varer.

Digtsamlingen slår mig lidt som et generationsportræt. Der er nattefester, angst for at dø, angst for at blive ældre, samhørighed og nostalgi. Hvad er det for en generation, du skildrer?

- Det er nok alle os fanget i det der hul / loop mellem at være evigt unge frie og så ansvarlige voksne og forældre. Det er derfor, at så mange først får børn i 40'erne i dag. Jeg har selv en længsel efter ingen forpligtelser og endeløs frihed, samtidig med at jeg godt kan lide det ansvar, der kommer til i livet. Men jeg tænker af og til på, om den 18-årige version af mig selv ville finde den, jeg er i dag, okay og interessant.

Digt: Vinden i mig Min ånde er varm Og min vejrtrækning svag Stille og roligt føler jeg vinden indeni mig blusse op Som den gjorde dengang, hvor jeg kunne føle mig selv Jeg savner dig Og din fascination af mig Når du ånder mig i nakken med leen spændt op på nakken Stofferne virker ikke mere Men gør dig værre Får dig til at føle mere nærværende, end du nogensinde har været Som en skygge der venter og følger mig i seng Du ligger i sengen ved siden af mig Jeg tænker på dig Jeg håber, du tænker på mig. når du ligger der i din side af sengen Jeg tænker på dig VIS MERE

Er det vigtigt?

- I aften så jeg Deadline på DR, og der var et interview med Douglas Coupland (forfatteren bag romanen "Generation X", der er beskrevet som "... måske nutidens mest begavede fortolker af nordamerikanske massekultur" - red.), som jeg var stor fan af, da jeg var yngre. I programmet kunne man høre, at han var blevet alt det, han som ung ikke gad at være, det var forfærdeligt at se. Han sagde blandt andet, at Greta Thunberg skulle tage en valium og slappe af. Det er ret tankevækkende, at en mand, der har defineret en hel generation og nærmest stået som talsmand for den, er blevet lige så kau som sine forældre. Jeg kæmper virkelig imod at ende ligesådan. Det er vigtigt at blive ved med at tro på noget og kæmpe for det og at være nysgerrig over for det, yngre generationer kommer med.

Tænker du også over det i dit privatliv?

- Ja, hvorfor holder vi i en bestemt alder op med at have venner, som vi havde engang. Hvorfor tager vi ikke på roadtrip længere. Jeg længes personligt efter ikke at længes. Som ung længes man ikke, der er man i det.

Digt: Månen er fuld Månen er fuld Det samme er vi For dovne til at lave noget For aktive til at slappe af Vi er den næste generation VIS MERE

Men afkald hører vel naturligt med til alderen!?

- Ja, jeg har jo børn, jeg ville brænde ud, hvis jeg skulle udleve et vildt liv ved siden af. Men det handler om at finde en balance, jeg tror, at der ligger en kamp der for mange. Det er det, jeg arbejder med i mange af digtene, balancen mellem at bevare noget af sit unge nysgerrige vilde sind, samtidig med at man bliver ældre.

Der ligger en resignation over og afstandtagen til verden og hverdagen i flere af digtene. Du kunne også have valgt at lave et kampskrift, hvor du pegede fremad?

- Ja, det kan godt være, at der er et element af overgivelse i digtene. Udgangspunktet i fx Fejring, Fejring! er det i tiden med, at alt skal fejres - hele tiden på fx Facebook. Men vi ser kun den positive side af folks liv hele tiden, der er brug for også at tale om alt det andet. Digtsamlingen er på den måde en registrering af tingenes tilstand, set fra mit synspunkt.

Hvordan er det at skulle på scenen foran et publikum i onsdag - uden et band i ryggen?

- Jeg tror aldrig, jeg har været så bange før, men jeg må tage det som første gang, jeg spillede en koncert. Man skal jo bare derop.

Troels Højgaard Sørensen læser op til Read out Loud på onsdag kl. 19.30 i Peepshoppen, 1000Fryd, samt lørdag 15. februar på 1000Fryd kl. 20 før aftenens koncerter.