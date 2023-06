Ny revy på vej: Hjørring Revyen udfordres på hjemmebanen

HJØRRING:En overraskende kulturel nyhed er blevet afsløret kun en uge inden premieren på årets udgave af Hjørring Revyen.

En række gode kræfter er nemlig på vej til at skabe endnu en revy i hjertet af Vendsyssel.

- Vi vil lave en professionel dansk revy, der kommer til at høre hjemme på Vendelbohus, fortæller Benjamin Lannerö, der er kunstnerisk leder for den nye revy.

Han understreger, at revyen vil forsøge at tiltrække revygæster fra et stort geografisk område - og at der vil blive satset på en stærk musikalsk profil.

- Ikke decideret konkurrent

I en årrække har Hjørring Revyen haft både fine billetsalg og også omtrent monopol på at opføre revy med professionelle skuespillere i Hjørring.

Men fra næste år bliver der altså et alternativt revy-tilbud i byen.

- Vi vil på ingen måde være en decideret konkurrent til Hjørring Revyen. Vi vil gerne have, at der er plads til begge revyerne. Det er også derfor, at vi kommer til at spille på et tidspunkt, hvor Hjørring Revyen ikke gør det, forklarer Benjamin Lannerö.

Hjørring Revyen har premiere 10. juni, og der allerede stort set udsolgt til årets forestillinger. Men til næste år vil der være to professionelle revyer i byen - selv om revyerne spilles på forskellige tidspunkter er det nu et spørgsmål, om det vil påvirke billetsalget. Billedet her er i øvrigt fra 2022-udgaven af Hjørring Revyen. Arkivfoto: Thomas Petri

Han ønsker ikke at afsløre alt for mange detaljer, inden der tirsdag 6. juni holdes et pressemøde, hvor både revyens navn, det nye revyhold og revyens instruktør præsenteres.

Men selv om han noget hen ad vejen er hemmelighedsfuld, så fortæller Benjamin Lannerö dog, at nyskabelsen kommer til at få premiere i foråret 2024 - og at den bliver en årlig, tilbagevendende begivenhed.

- Den grundlæggende motivation bag den nye revy er at skabe noget mere kultur på Vendelbohus - og samtidig så er vi faktisk mange, der synes, at der stadigvæk er plads til mere revy og mere show i byen. Vi vil gerne give folk mulighed for at grine nogle flere gange - og vi mener sagtens, at det kan ske samtidig med, at der også er plads til Hjørring Revyen.

I Hjørring er der i øvrigt også en tredje revy, Lundergård Revyen, som dog har et mere lokalt sigte og også langt hen ad vejen er baseret på mere lokale kræfter.

Professionelt revyhold

Benjamin Lannerö er blandt andet kendt som instruktør for Hjørring Sommerspil. Men han fortæller, at det er en helt ny konstellation, der er samlet omkring den nye revy. Udover Benjamin Lannerö er den primære initiativtager Jimmy Møller, der er daglig leder på Vendelbohus.

- Det her er skabt i et helt nyt regi. Vi er en arbejdsgruppe, der har ønsket igen at få en revy på Vendelbohus, for med den charmerende gamle scene er huset fantastisk til sådan nogle arrangementer, siger Benjamin Lannerö.

Siden september 2022 er der arbejdet på at gøre drømmen til virkelighed - og nu er man så snart klar til at præsentere konturerne af revyen.

- I kan først få navnene på tirsdag. Men det bliver en lille revy med fire professionelle skuespillere på scenen. Og derudover synes jeg, at vi har fået hyret én af landets bedste revyinstruktører. Så jeg glæder mig rigtigt meget til, at vi kan præsentere holdet, siger Benjamin Lannerö.

På det seneste har der jo været skrevet meget om økonomiske problemer på Vendsyssel Teater - hvilket i en eller anden grad måske kan påvirke Hjørring Revyen. Der vil jo nok være nogle, der undrer sig over, at det er lige præcis nu, I går ud med den her nyhed. Hvorfor gør I det?

- Vi er ikke ude på at sætte en kæp i hjulet på noget som helst. Hjørring Revyen er nærmest udsolgt - og vores pressemeddelelse kommer jo blot få dage før deres premiere. Så jeg tænker, at vi på ingen måde piller ved Hjørring Revyen - og det er heller ikke vores hensigt, siger Benjamin Lannerö.

- Har haft fin dialog

- Faktisk har vi haft en fin dialog med fonden bag Hjørring Revyen, og vi har aftalt, at vi ikke vil ødelægge noget for hinanden. Vi mener, at der er plads til begge revyerne i Hjørring.

Samtidig understreger Benjamin Lannerö, at det - i forbindelse med problemerne på det nybyggede Vendsyssel Teater - også er vigtigt at huske Vendelbohus.

- Man skal huske, at der jo er to teatre i byen. Vendelbohus er et herligt sted, men ligesom alle andre kulturinstitutioner er man lige nu presset.

- Så når vi laver den her nye revy, så er det for det første for at skabe noget mere liv på Vendelbohus - og for det andet er det egentlig bare for at lave endnu et kulturtilbud til folk, der gerne vil have noget mere at grine af.

Den nye revy får efter planen premieredato 13. marts 2024.