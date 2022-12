Ny roman: To små stære fra Thy i de store flokke

THY:Vi møder de to unge fugle første gang i luften over en strandeng, en forårsdag hvor det dufter af malurt, timian og rosmarin. Fuglene er ude på deres første flyvetur, efter at de 36 dage tidligere var brudt ud af skallen til et af æggene i stærereden.

Ét af æggene, for der er tale om et par stæretvillinger ved navn Hugo og Henriette, som er hovedpersonerne i "Født til at flyve", ny roman af Susanne V. Knudsen.

Og den strandeng, som beskrives i første kapitel, ligger formentlig ned til Skibsted Fjord i det sydlige Thy. Forfatteren bor nemlig tæt på denne gren af Limfjorden, og fra sit "skrivevindue" har hun udsigt til stærene.

Det var dog efter at hun havde oplevet stære i enorme "sort sol-flokke" ved Vadehavet, at Susanne V. Knudsen blev inspireret til romanen med stære som hovedpersoner.

I lokalområdet lader hun stærene besøge købmandsgården i Doverodde og Lodbjerg Fyr, og som trækfugle gør de ophold i Vejlerne. Siden besøger de Stonehenge og Cornwall i England, og kommer også omkring København, Berlin og Rom.

Tvillingerne holder sammen og hjælper hinanden, når de er ude for at søge efter føde og oplevelser, selv om de også kan skændes så fjerene flyver. De finder et par briller og deler dem, så de får hver en monokel - og får et bedre syn end deres artsfæller, for stære ser ikke ret godt, men har til gengæld en glimrende hørelse.

Allegorisk roman

Susanne V. Knudsen er langt fra den første i litteraturhistorien, der bruger fugle som hovedpersoner. Berømt er den amerikanske roman om Jonathan Livingstone Havmåge, som også blev filmatiseret.

- Den handler om en individualist, der løsriver sig fra normerne. Det gør mine stære også, men de er ikke ligeså rabiate og oprørske. Stærene holder stadig sammen i flokken, fortæller hun.

"Født til at flyve" er illustreret med stærefotos af Nanna Gad. Foto: Bo Lehm

I forbindelse med at hun skrev bogen, har hun studeret stærenes liv: Deres levetid, rugesteder, flyveegenskaber og skiftende farver på fjerdragten. Og hos kyndige fuglefolk har hun også sikret sig, at stære af forskelligt køn faktisk kan udklækkes fra det samme æg.

Men samtidig lægger Susanne V. Knudsen ikke skjul på, at hun bruger stærene til at fortælle om menneskers samliv og det menneskelige samfund. Og derfor kalder hun "Født til at flyve" en "allegorisk roman".

- Det drejer sig om køn, seksualitet, etnicitet og miljø, fortæller forfatteren, der har en akademisk karriere i nordisk sprog og litteratur som baggrund. Ikke mindst har hun beskæftiget sig med køn og identitet, blandt andet som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Men for små 10 år siden blev hun træt af den akademiske verden, gik på pension som 62-årig og vendte sammen med sin mand hjem til Thy, hvor hun også er vokset op. Og nu har hun fået tid til at hellige sig skriveriet.

I år har hun foruden stæreromanen også udgivet "Kvinden i vinden", en roman med udgangspunkt i historiske personer - nemlig medlemmer af den litterære kreds i 1930'ernes København, som også forfatteren Tom Kristensen var medlem af, og som inspirerede ham til romanen "Hærværk".

"Født til at flyve" er illustreret med fotos af stære - både enkeltindivider tæt på og i flok. Det er Susanne V. Knudsens svigerinde, Nanna Gad fra Villerup, der har fotograferet. Bogen udkommer 7. december på forlaget Historia.