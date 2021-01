Ny sæson af Klovn på vej: Den perfekte afslutning

UNDERHOLDNING:Gennem syv sæsoner og tre film har 52-årige Casper Christensen og 50-årige Frank Hvam spillet den ene tåkrummende og hylende sjove scene efter den anden.

Og nu er der godt nyt til fans af Klovn-universet.

For til sommer vender karaktererne nemlig stærkt tilbage i en ottende sæson af serien "Klovn", som får premiere på TV2 Play.

Det annoncerer TV2 i en pressemeddelelse .

Optagelserne begynder snart og kommer til at munde ud i otte friske afsnit - og det bliver med Casper Christensen selv som instruktør.

Da sæson syv havde premiere, skete det under overskriften "Tilbage til hverdagen", men det ligger endnu ikke fast, hvilken overskrift den ottende sæson får.

- Det bliver en god blanding af skavanker og eventyr, siger Frank Hvam i pressemeddelelsen, og Casper Christen supplerer:

- Den kunne være seniorliv. Ha ha nej, vi har ikke en overskrift klar til den nye sæson, men det er klart, at det nok vil afspejle sig, at vi er blevet ældre, siger han.

Den første sæson af "Klovn" havde premiere i 2005.

Og egentlig havde de to komikere meldt ud, at det ville være sidste omgang af "Klovn", da den tredje film, "Klovn - the final", havde premiere.

Men det blev ikke helt den oplevelse, de to garvede gutter havde forventet, da biografsalene pludselig blev lukket i foråret 2020.

- Det var så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår, siger Casper Christensen.

Og så er der en anden lille krølle på, hvorfor de er klar til at træde tilbage i universet. De har faktisk slet ikke lukket det, siger Frank Hvam.

- Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér, siger komikeren i pressemeddelelsen.

Han mener også, at de bedste af tv-afsnittene har overgået kvaliteten af filmene.

- Og det siger ikke så lidt. Så derfor er nogle flere tv-afsnit den perfekte afslutning, siger Frank Hvam.

Ud over et gensyn med Casper og Frank kommer man til at se en række andre kendinge blandt andre Franks nevø, Bo, og Caspers nye kone, Fnug.

Ottende sæson af "Klovn" får premiere på TV2 Play til sommer.

