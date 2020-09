Ny sammenslutning vil forbedre vilkårene for nordjyske kunstnere: Vi skal give dem en grund til at blive

- En af de største udfordringer for en udvikling af kulturmiljøet i Nordjylland lige nu er, at vi er spredt i atomer, vi kender simpelthen ikke hinanden. Jeg støder jævnligt på kunstnere, jeg aldrig har hørt om før. Det er den spaltning, der kommer til udtryk, når små lokale kunstnerinitiativer som F.eks pludselig dukker op, samtidig med at mange musikere og kunstnere flytter herfra. Vi er nødt til at give dem en grund til at blive.

Sådan lyder det fra Birgitte Rode, en af initiativtagerne til projektgruppen Nordjysk Guld, der de næste måneder inviterer kunstnere og kulturfolk til at mødes og diskutere, hvordan man tiltrækker og fastholder talenter og professionelle indenfor billedkunst, film, forfatterskab, musik, performance og skuespil i Region Nordjylland.

Projektgruppens mål er at skabe et bæredygtigt kunstmiljø, hvor kunstnere kan skabe sig en levevej og udvikle sig. Noget som flere nordjyske kunstnere de seneste år har efterlyst. Og lokal samhørighed er et nøgleord, mener projektgruppen.

- Tidligere kendte vi hinanden, vi hyrede hinanden ind til projekter - en billedkunstner lavede scenografi, en forfatter skrev teksten til et skuespil eller friluftsspil, og en komponist, lokale musikere og skuespillere blev hentet ind - det gav sammenhold og betalte jobs, fortæller Birgitte Rode, til dagligt producer og festival- og koncertarrangør, der håber, at kulturaktører og udøvende kunstnere over en bred kam vil deltage i møderne og udveksle erfaring og visioner.

Og at flere vil finde sammen om projekter sammen, som de kan søge pulje- og fondsmidler til - et punkt hvor der også ligger en problematik, mener Birgitte Rode.

- Et andet problem lige nu er manglen på projektmidler til løsgående projekter som gadeteater, kulturnat, Chill i Parken og tværgående kunstneriske projekter, udstillinger, koncerter mv. Det virker som om, at mange penge i dag er bundet op på forhånd, men det er afgørende med mange små puljer, der kan skabe liv i byerne og jobs. Kan vi presse på for at få sådanne rammer på plads, kan det blive endnu nemmere at lave endnu større interessante projekter, så man ikke behøver hente events og kunstnere udefra til Aalborg i samme grad, som man gør i dag, siger hun.

Hvad er det største potentiale i Nordjysk Guld?

- Det er, hvis vi kan skabe accept og enerkendelse af, at man har interessante kunstnere her, og at kulturudøvere er en vigtig kapital heroppe. At vi betyder noget for at trække tilflyttere og turister til. Vi vil gerne enerkendes for vores successer og for at bidrage økonomisk til Nordjylland, der er masser af eksempler at øse fra, siger Birgitte Rode.

Initiativtagerne til Nordjysk Guld er Birgitte Rode, musiker og producent (billedet), Lotte Aagaard, sangskriver og publicher, og Louise Hansen, tidligere tilknyttet Roskilde Festival og Fabrikken i København. Foto: Torben Hansen

Debatmøderne foregår fire gange over de næste fire måneder og består af oplæg, paneldebatter, kunstneriske indslag og diskussion i salen. Her ses der nærmere på, hvorfor professionelle kunstneriske miljøer forsvinder, hvorfor unge talenter opgiver muligheden for en kunstnerisk karriere i Nordjylland, samt på hvordan alliancer og netværk kan skabe nye arbejdspladser og karrieremuligheder samt idéer til tværgående projekter, der kan skabe bæredygtige rammer for kunstscenen i Nordjylland.

Moderator under debatterne er Kjeld Lanng, konsulent og tidligere HR-chef ved Aalborg Universitet.

Møderne er blevet til med støtte fra Region Nordjyllands lille kulturpulje.