Ny serie skal streames - dur ikke som gammeldags flow-tv

TV-DRAMA: ”Når støvet har lagt sig” afsnit 3:10

Fra første til andet afsnit mistede ”Når støvet har lagt sig” en tredjedel af alle seere. Når der bliver talt op efter dette afsnit, så er der nok igen forsvundet yderligere en tredjedel.

Og jeg ved godt, hvad der er galt: ”Når støvet har lagt sig” er en tv-serie, der egner sig bedst til streaming. Ikke til flow-tv, hvor vi sammen sidder klistrede til skærmen for at følge med søndag aften. I én time. Og kun én time.

Fordelen ved streaming er, at man tager en stribe afsnit ad gangen. Ikke bare et enkelt afsnit, som er præmissen ved flow-tv.

For mange nye personer på én gang til flow-tv

Hvis man streamer, og lige tager to-tre-fire afsnit på en gang, så er det meget nemmere at følge med i.

Ginger forsøger at hente hjælp til sin narkoman-ven. Men hun har jo stjålet Mortens VVS-bil, og så bliver hun fanget af politiet uden at kunne hjælpe sin ven. Foto: Jason Alami

”Når støvet har lagt sig” har masser af personer i galleriet. Og der kommer konstant flere og flere til. I dette afsnit fik vi så tilføjet en svensk sangerinde.

Når man ser ét afsnit ad gangen, så mister man ganske enkelt pusten. Man bliver forvirret, og man kan ikke se, hvor det bærer hen. Endsige se, hvorfor man overhovedet skal følge med.

Tredje afsnit foregår tre dage før attentatet. Vi kan efterhånden godt se, at alle vores hovedpersoner - eller hvad vi skal kalde dem - vil være til stede på Nikolajs nyåbnede restaurant, når skyderiet indfinder sig.

Og det er faktisk fint skildret i serien, hvor vi får disse korte sekvenser fra mord-aftenen.

Derfor vil jeg også vurdere denne tv-serie højere som streaming-tv. Tre stjerner er til oplevelsen som flow-tv. Hvis man streamer er serien meget, meget bedre.

Alle er bange, men ikke for terroren

Når man tager tre afsnit på en gang (det har jeg gjort forud for denne anmeldelse - jeg er netop vendt hjem fra ferie), så oplever man for alvor figurernes bevægelse.

Ind på scenen kommer så en svensk sangerinde. Som om vi ikke har nok af personer at holde rede i allerede. Det er den slags, der gør, at "Når støvet har lagt sig" kommer til at fejle på flow-tv. Foto: Jason Alami.

For der er mange, der er i voldsom bevægelse lige nu. Og næsten alle i en forkert retning. Men alle er også ramt af frygt. Ikke frygt for terror. Men frygt for de allernærmeste omgivelser.

Jamal er så bange for sin afsporede bror, at han har købt en pistol. Morten og Camilla er bange for deres søn Albert, som jo også er kun ganske få skridt fra at ende i et fatalt misbrug. Elisabeth er bange for sin flygtninge-reform. Det har hun så også al mulig grund til. Og så har vi den enlige mor og datteren. Mor er bange for at miste sit job, og datteren er bange for hele verden. Den gamle mand på plejehjemmet er bange for resten af livet i en kørestol.

Så nej: Det er svært at finde glade mennesker lige her.

Smuk, mangfoldig sex-scene

Men lidt glæde er der da: Det var jo en smuk scene, da justitsministeren kom hjem til konen efter at være blevet fyret. Man kunne mærke, hvordan skuldrene kom ned i bar lettelse.

En scene der i øvrigt sluttede om muligt endnu smukkere: En sexscene mellem to modne kvinder.

Vi er jo så vant til, at sex på film/tv er noget, der udføres af vanvittigt smukke, unge mennesker af hvert sit køn. Her handlede det ikke blot om homoseksualitet, men også om særdeles modne mennesker, der elsker hinanden. Det er sjældent set.

Men smukt og mangfoldigt.

Flot produktion - fornem skuespil

En tv-serie - eller film for den sags skyld - der er komponeret som ”Når støvet har lagt sig” skal naturligvis endnu ud i, at de mange karakterer ender i et fælleskab til allersidst.

En lille fin og rørende scene med to døtre. Den lille vil hjælpe sig mor økonomisk og sælger ud af lejetøjet. Den anden vil besøge sin far på plejehjemmet og vil have en lille gave med. Foto: Jason Alami

Det fik vi så taget hul på, da vi mødte Henning Jensen og Lotte Andersen på plejehjemmet som far og datter. Det var bestemt ikke noget hjerteligt møde, men mon ikke der åbnes op hos den bitre gamle mand. For som serien er bygget op, så er han naturligvis også nødt til at være til stede, når terror-angrebet finder sted om kun få dage.

På ét område lever ”Når støvet har lagt sig” op til kerne-kvaliteten i DR’s dramatik. Det er en fornem produktion, og det er fornemt skuespil. Jacob Lohmann har efterhånden en perlerække af gode tv-præstationer bag sig, og han fejler bestemt heller ikke her. Jeg er også vild med Karen-Lise Mynsters justitsminister Elisabeth. På en gang spillet med en stram maske fordi der er så mange regler, der skal overholdes. Og så kommer hun hjem fra arbejde og er bare en træt gammel kvinde. Elsker det.

Og denne høje standard gælder faktisk ned til selv de allermindste roller. Flemming Enevold er seriens statsminister. Han er med i to gange 30 sekunder. Men også han sætter en flot standard for (gang på gang), at han kan gøre selv den mindste rolle ganske seværdigt.

NORDJYSKE vil fortsat anmelde denne serie afsnit for afsnit. Men et godt råd til læserne er: Stream den. Tag to-tre afsnit ad gangen. Så bliver det meget bedre.

”Når støvet har lagt sig”

Hovedforfattere: Ida Maria Rydén og Dorte W.Høgh

Episodeforfatter: Ida Maria Rydén

Instruktør Jeanette Nordahl

DR-tv søndag aften.