Ny skulptur skal afsløres i Vrensted

VRENSTED:En ny skulptur af forfatter Knud Holst (1936-1995) skal afsløres.

Forfatterens døtre Hanne-Vibeke Holst, Charlotte Høybye Holst og Henriette Holst deltager i begivenheden, som er åben for alle.

Afsløringen finder sted lørdag 2. april klokken 15 i Ane Maries Hus, Skt. Thøgersvej 10, Vrensted.

De frivillige bag Ane Maries Hus i Vrensted vil fejre forfatter Knud Holst med afsløring af en ny skulptur, som billedhugger Bodil Dam har fremstillet.

Fejringen vil ske med taler og musikalsk indslag ved Michael Slot Pihl, som har sat musik til en del af Knud Holsts tekster.

Det er de sidste midler fra Landdistrikspuljen, der bliver anvendt, forklarer formand for Ane Maries Hus ApS, Mette Hyldgaard Roussis.

- I Ane Maries Hus ønsker vi at formidle landsbykulturarv såvel som at skabe ny aktivitet og ny landsbykultur. Vi har nu afsluttet en periode som forsøgsprojekt under Landdistriktspuljen, og de sidste midler herfra er anvendt til fremstilling af en skulptur af Knud Holst, siger Mette Hyldgaard Roussis.

En kendt skikkelse

Knud Holst levede sine sidste 14 år i Vrensted, hvor han var en kendt skikkelse på godt og ondt.

- Vi vil gerne sætte fokus på Knud Holst som kunstner. Knud Holst skrev med udgangspunkt i Vendsyssel. Han var en mester i vendelbomålet og en varm fortaler for at styrke vilkårene i landdistriktet. Mange af hans værker fortjener at blive kendt af en bredere skare, og med skulpturen vil vi gerne bidrage til at synliggøre og hædre Knud Holst som forfatter, siger Mette Hyldgaard Roussis.

Knud Holst. Arkivfoto

Bodil Dam, der har fået æren af at udforme skulpturen af Knud Holst, er en anerkendt billedhugger med værksted og udstilling lidt udenfor Vrensted.

- Jeg har lavet en skulptur af Knud Holst og har arbejdet ud fra de få billeder, der findes af ham som 50-60 årig. Det har været en sjov udfordring, og jeg glæder mig at vise skulpturen frem, siger Bodil Dam.

Projekterne skrider fremad

Projektet i Ane Maries Hus arbejder sig frem skridt for skridt, når finansieringen tillader det.

Næste større skridt er etablering af en permanent lejebolig i husets vestside og energirenovering. På den måde ønsker man at sikre driften for fremtiden.

Allerede i år vil den store Ane Maries Have på 3200 kvm fremstå renoveret og være åben for offentligheden. Der er planer om at etablere bålplads, en overdækket siddeplads og et udekøkken.

Man kan se mere om det samlede projekt i Ane Maries Hus på www.anemarieshus.dk.