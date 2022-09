Ny streamingtjeneste er dedikeret film optaget i Nordjylland - kender du flere, der skal på listen?

NORDJYLLAND: Hvis du er velkendt med Frederikshavn, så ved du, at nogle af de mest dramatiske scener i filmen ”Kollision” er optaget i Frederikshavn, hvor Nikolaj Lie Kaas som karakteren Leo udsættes for en ulykke på en boreplatform.

I Hanstholm jagter Olsen Banden guld i bunkerne, og i Nibe pønser håndværkerne og vennerne Ib og Edward på at gøre det af med deres koner og leve det søde liv for alle de sorte penge, de har gemt.

Har du en forkærlighed for film optaget på velkendte lokations, så vil det sikkert glæde dig, at Nordisk Film hylder det på sin nye streamingtjeneste Nordisk Film+.

Her dedikerer de en sektion til film, der foregår i Nordjylland - de gør det samme i landets øvrige regioner.

Dramaet Kollision (2019), som er inspireret af virkelige begivenheder, er optaget i Frederikshavn. Foto: Rolf Konow

- Som landets ældste filmselskab og streamingtjenesten med det største udvalg af danske film vil vi gerne sætte fokus på, hvordan Danmarks forskellige regioner har været grobund for filmskatten og fortsat er med til at forme og give liv til nye danske film, siger Kasper Bent Rasmussen, redaktør på Nordisk Film+, der ikke tvivler på, at der er interesse for, hvor filmene er optaget henne - de har gennem tiden fået flere henvendelser om det fra brugere.

Blandt andet fra en datter til en af de skuespillere, der medvirkede i filmen 'Vesterhavsdrenge' fra 1950 om unge drenge, der arbejder hårdt og drømmer om at komme på havet.

I nogle film spiller lokationen nærmest en hovedrolle, mener Kasper Bent Rasmussen, redaktør på Nordisk Film+. Foto: Nordisk Film

Filmoptagelserne til 'Vesterhavsdrenge' foregik gennem tre måneder i blandt andet Blokhus, Raabjerg Knude og Hvide Sande. 95% af filmen er udebilleder, hvilket giver den et dokumentarisk præg. Foto: Søren Skov

- Faren havde ikke set filmen, siden den fik premiere i 1950, og her - sidst i livet - havde han lyst til at gense den. Så vi fik den restaureret, og nu kan den findes på streamingtjenesten. Den er et eksempel på, hvordan det jyske fiskerliv så ud anno 1950, og det er en interessant visuel historieskrivning, siger Kasper Bent Rasmussen, der peger på, at lokationen i nogle film nærmest spiller en hovedrolle.

- Se bare på film som 'Kollision', der selvfølgelig skal foregå på en boreplatform i Frederikshavns Havn, eller 'En loppe kan også gø', der er optaget i Løgstør og Aalborg, og hvor lokationen former hovedpersonen og fortællingen. Havde historien foregået i København, var det blevet en anden fortælling. På den måde bliver stedet et omdrejningspunkt, siger han.

Og restaureringen gælder ikke kun 'Vesterhavsdrenge'. Flere gamle film er blevet restaureret i forbindelse med lanceringen af streamingtjenesten, og Nordisk Film hører gerne fra folk, der kender til film med scener optaget i deres by, strand eller skov - enten via Nordisk Films Facebookside eller på deres kundeservicemail.

- Der er helt sikkert flere film, der er optaget helt eller delvist i Nordjylland, som vi ikke er opmærksomme på. Vi skifter løbende udvalget ud, og det kunne være fantastisk at få flere film på listen, siger Kasper Bent Rasmussen.

- Det har de seneste år været meget snak om 'Udkantsdanmark'. Film optaget rundt omkring i Danmark kan bidrage til at trække forskellige dele af landet tættere på hinanden ved at vise kultur, væremåder og omgivelser.

Husker du filmen?