Ny teaterforestilling: Folk i gågaden spiller med

Der medvirker to skuespillere i Limfjordsteatrets nye ungdomsforestilling, som får lokal premiere i Thisted på fredag, 8. september.

Men i løbet af forestillingen, "Platform:Live", vil det kun være den ene af de to, der faktisk er til stede i teatret. For de to vil på skift sende hinanden ud i byens gader, og via kameraet på en mobiltelefon kan tilfældige borgere også få en rolle at spille.

Forestillingen er målrettet unge på 14 år og opefter og handler om at kunne forandre personlighed og identitet i forhold til de platforme, vi befinder os på - både på de sociale medier og ude i den virkelige verden.

"Platform:Live" beskrives som et både voldsomt og følsomt show, hvor de to performere kaster sig ud i en benhård konkurrence om at være den bedste til at iscenesætte sig selv, og via påklædning, parykker og accessories fremstå så lækre, autentiske og ekstroverte som muligt.

I den konkurrence optræder både publikum i salen og de borgere, som den ene af de medvirkende møder ude i byen, som eksperter og dommere. De giver gode råd og bedømmer de to skuespillere for deres indsats.

"Platform:Live" er skabt af tre fra Limfjordsteatrets faste stab: Skuespiller og performer Pernille Nedergaard Haugesen, skuespiller Asger Kjær og instruktør Steen Nedergaard Haugesen, der også er kunstnerisk ansvarlig i Limfjordsteatrets teaterhus i Thy.

Også forestillingens scenograf, Nana Andrea Tiefenböck, har været en vigtig del af tilblivelsesprocessen.

Asger Kjær i "Platform:Live", der officielt får premiere 17. september under børne- og ungdomsteaterfestivalen i Horsens, men med lokal premiere på Limfjordsteatret i Thisted 8. september. Foto: Lars Horn / Baghuset

I forestillingen, og under prøverne op til premieren, indgår altså video, der bliver sendt live til en skærm i teatersalen. Således også under prøverne, hvor de folk, som ude i byen er blevet bedt om at medvirke, har taget det rigtig pænt, fortæller instruktør Steen Nedergaard Haugesen:

- Og de har givet virkelig gode råd til spillerne, siger han.

Det er dog Pernille Nedergaard Haugesen og Asger Kjær - og ikke de tilfældige borgere på gaden - som er i centrum.

- Folk får at vide, hvad der foregår. At de kan blive del af en teaterforestilling via en video, der bliver sendt live. Så det kan være, at nogle kun medvirker med for eksempel et ben, andre kun med lyd, mens andre igen takker helt nej, fortæller Gitta Malling, direktør for Limfjordsteatret.

Og der er udelukkende tale om livevideo, ikke optagelser som bliver gemt, understreger hun.

Udstiller sig selv

Netop denne mulighed for at sende live, at liveblogge, er en problemstilling, som "Platform:Live" vil undersøge, fortæller Gitta Malling:

- Det er dette udstillingselement, det at man kan være på hele tiden, som forestillingen går ind og berører. De medvirkende udstiller sig selv, og så spørger de publikum - både på gaden og i teatret - hvordan de tager sig ud.

Op til premieren i Thisted fredag 8. september vises forestillingen for lokale skoleklasser. Men den helt officielle premiere bliver søndag 17. september under børne- og ungdomsteaterfestivalen i Horsens, hvor "Platform:Live" er udvalgt som en af festivalens såkaldte premiereforestillinger.

Her spiller den to gange i det tidligere fængsel. Og så er det naturligvis borgere i Horsens - på gaden et sted uden for fængslet - som kommer til at medvirke via videoforbindelsen.