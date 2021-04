Nydannet Aalborg-band valgt som frontfigur for dansk fremstød i Kina

Der er nok ikke mange, der vil bruge ordene Kina og jazz i samme sætning, men jazz kan meget vel gå hen og blive en af de nye store genrer i landet, der tæller en befolkning på omkring 1,4 milliard.

Indtil videre er det især unge kinesere, der dyrker jazz, blandt andet promoveret af radioværten Zhang Youdai, der har spillet banebrydende vestlig musik for millioner i løbet af de sidste to årtier - det første nummer, han spillede overhovedet, var Queens 'Radio Gaga'. Han har i årtierne efter også promoveret techno, house og jazz, og sidstnævnte er begyndt at fæstne sig hos unge, der er sultne efter nyt, fortæller Martin Jensen, JazzDanmarks projektleder for Asien-rettede aktiviteter.

- Kina har ikke været vant til det frie og improviserede, der kendetegner jazz, og for de mange unge, der er interesseret i vestlig og amerikansk kultur, er jazz noget spændende og eksotisk. Det er ikke mange år siden, at den kinesiske regering skulle godkende alt musik, der kom ind i landet. Sådan er det ikke mere, og det har åbnet dørene for nye genrer, siger Martin Jensen, der sidder med i den danske taskforce, der de seneste ti år har arbejdet intenst på at få etableret tæt netværk mellem kinesiske aktører og danske jazzmusikere.

For den internationale konkurrence om at komme ind på det kinesiske marked er allerede blevet hård, fortæller Martin Jensen, der dog kan se den forskel, deres samarbejder med Dansk Rock Samråd og aktører i Kina om turneer, besøgsprogrammer og netværksarbejde udgør.

- Vores sigte er at skabe en scene for danske jazzmusikere i Asien, og nogle er begyndt at få et stort publikum der, fx jazzsangerinden Sinne Eg, der har været på flere turnéer der og har opbygget et publikum. Det er et kæmpe marked og et kæmpe stort potentiale, siger han og henviser til de kunstnere indenfor andre musikgenrer, der har oplevet at slå stort igennem i Asien.

Aalborg repræsenterer Danmark

Et af de bands, der håber på et gennembrud i Kina, er den nyetablerede jazztrio Kemaca Kinetic, der består af Casper Hejlesen (guitar), Matias Fischer (trommer) og Kenneth Dahl Knudsen (bas).

De havde kun eksisteret en måned, da de fik nyheden om, at de sammen med jazzsangerinden Sinne Eg var blevet udvalgt til at spille en virtuel koncert i forbindelse med International Jazz Day 2021, der siden 2011 er blevet afholdt hvert år 30. april.

Koncerten er blevet til i et samarbejde mellem den danske ambassade i Kina, JazzDanmark og Kinas største jazzklub BlueNote i Beijing, hvor koncerten bliver præsenteret på storskærm kl. 20 og livestreamet ud via kinesiske streamingtjenester.

Og det er er en kæmpe mulighed for et nyt band, fortæller Kenneth Dahl Knudsen.

- Livestremingen er en bagdør ind til et kæmpe marked. Det er altid svært at komme ind i et nyt land, for det kræver masser af kontakter, og at man starter ud på de små steder og arbejder sig op. At spille på BlueNote er en blåstempling, der garanterer ens kvalitet og åbner alle døre fra start, siger Kenneth Dahl Knudsen, der ikke kan se en bedre start for Kemaca Kinetic.

Kemaca Kinetics virtuelle debutkoncert er optaget i The HideOut studiet i Aalborg i februar. Kemaca Kinetic træder ikke ny jord. Formodentligt var den allerførste jazzmusiker i Kina, Whitey Smith, fra Danmark, hvor han var kendt som Svend Erik Henrik Smith, født i Vejle i 1897. Senere flyttede han til San Francisco, skiftede navn og blev jazztrommeslager, og da han i 1922 mødte en klubejer fra Shanghai, som tilbød ham fast job på sit hotel, rykkede han dertil, fortælles det i afsnit 193 af the 'China History Podcast'.

- Jeg ser os som et band, der kommer til at turnere rigtig meget. Jeg tror, at vi har en ny lyd, og jeg kan godt se os som et flagskib for Danmark i udlandet - vi har lyst til at give den fuld gas med turnéer og indspilninger, siger Kenneth Dahl Knudsen, der har en vis erfaring i Asien.

Han har fx fem gange turneret i Japan, der modsat Kina har en lang tradition for jazz, som de tog til sig fra amerikanerne efter besættelsen og senere fra krydstogtskibe, der skulle bruge musikere og inviterede japanere om bord. Du kan i dag således finde små jazzklubber i alle byer i Japan, hvor de stadig spiller amerikansk bebop.

- Japan har taget traditionen for jazz meget mere til sig end i Europa. Niveauet er kæmpe højt - japanerne har jo tradition for at nørde, men markedet for jazz har aldrig været lige så vild som den europæiske, og Kina har udsigt til at blive verdens største musikmarked, siger Kenneth Dahl Knudsen, der håber på turne for Kemaca Kinetic i Kina allerede i efteråret.