Nye barer på vej: Frivillige klæder jubilæums-festival på i Skagen-stil

SKAGEN: Når de lokale byggevirksomheder melder travlhed i butikken, tager de frivillige bag Skagen Festival sagen i egne hånd.

Planen om at udskifte låne-barer fra Tuborg med specialbyggede barer i Hyttefad-stil skal realiseres i jubilæumsåret. Derfor bliver der hver mandag bygget og banket i festivalens lokaler på Buttervej i Skagen.

- Alle er i fuld gang. Vi har planer om selv at bygge ti barer, som bliver cirka to en halv meter lange, samt nogle andre modeller til forskellig udskænkning. Vi møder fra morgenstunden, og vi går ofte først hjem hen på eftermiddagen, siger Lis Jensen, formand for Skagen Festival.

- Flere burde arbejde sammen med sådan en flok seniorer, som jeg går med herude. De har erfaring, som man kan trække på, og så er der simpelthen sådan en kort vej til smil og grin. Der bliver skabt et rigtig godt fællesskab mellem generationer i en forening som vores, siger Thomas Madsen, frivillig i Skagen Festival. Pr-foto

- Mens nogle bygger barer, forbereder andre festival eller samler indhold til jubilæumsavisen, som vi udkommer med i år. Uden alle de frivillige var der ingen Skagen Festival. Vi mødes næsten hver mandag hele året og stabler festivalen på benene.

Sammenhold for en tilflytter

Sammenholdet på byggepladsen og det fælles engagement i at gennemføre det ambitiøse barprojekt er ikke til at tage fejl af.

Energien i lokalet er lige så højt som humøret, og det er lige præcis det, som får Ole Pedersen til at møde op på Buttervej mandag efter mandag, forklarer han.

Siden maj sidste år har Ole Pedersen boet i Skagen, hvor venskaber og netværk er vokset gennem hans opgaver som frivillig. Pr-foto

- Jeg flyttede til Skagen fra Kolding sidste år i maj. Jeg har været frivillig under festivalen i fem år, men nu hvor jeg bor i byen, er det en fornøjelse at være med i gruppen hele året. Vi har det sjovt, og jeg kan lide at bruge min tid og mine kræfter på et arrangement, som skaber værdi for rigtig mange mennesker. Jeg er selv kommet på festivalen som gæst siden 1976, hvor jeg har nydt, at andre har haft lyst til at lægge arbejdskraft i den. I år bliver det mig, som skal styre scenen ved Kappelborg. Det er en opgave, jeg glæder mig til, siger Ole Pedersen.

Genvej til kompetencer

Mandagsgruppen tæller cirka 10 lokale frivillige, men mere end 650 personer er frivillige på Skagen Festival i ugen, hvor musikken spiller på scenerne.

De frivillige kommer til Skagen fra hele landet. For mange er det blevet en tilbagevendende begivenhed over en lang årrække.

- Som frivillig bliver man en del af et fællesskab, som rigtig mange finder værdifuldt. Det er forbundet med mange sjove traditioner, som det er sjovt at være en del af. Jeg tror, man melder sig som frivillig, fordi man har lyst til at give en hånd med, eller fordi man har en ide, som kan gøre festivalen endnu bedre. Det er vi altid åbne for, siger Lis Jensen.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have flere yngre kræfter med på holdet. Som frivillig kan man få erfaring, netværk og ledelseserfaring. Det er kompetencer, som jeg tror, de fleste kan bruge på deres arbejdsplads eller på anden vis i tilværelsen, uddyber hun.