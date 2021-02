Nyt album fra Solvej: Tak for en af bedste danske sange, jeg har hørt i et halvt år!

Der er noget vildt fascinerende i historien om nordjyden med vesterhavsvand i blodet og hovedstadens støj i baghovedet, der tager til Nashville for at opsøge sine kunstneriske rødder. For det er tydeligt, at Solvej Nygaard Gregersen – eller bare Solvej – har hentet inspirationen i countrymusikkens hovedstad, hvor en del af hendes tredje album "Drømme på dage, hvor tanken er tung" er indspillet.

Og arven fra navne som Allison Krauss, Emmylou Harris og især Neil Young kan tydelig høres på en plade, der dog aldrig bliver rendyrket country og western.

Det er virkelig en rar lytteoplevelse, der venter én, hvilket er en stærk kompliment til Solvejs dømmekraft, da undertegnede har virkelig dårlig erfaring med dansksprogede sange i ”jeg/dig”-form og danskere, der approprierer countrymusikken.

Den danske versionering af musikken fra Nordamerikas muld fejler oftest spektakulært. Det bliver lidt som at se sin onkel i et for stramt cowboykostume til en utrolig noller udklædningsfest. Så det er en åbenbaring, at Solvej kender genrens virkemidler nok til at vide, hvilke af dem hun skal bruge, og at hun samtidig skriver så gode sange, at kvaliteten udligner de få svipsere, der er undervejs.

Bevares – Solvejs tekster kan blive for dagbogsagtige i al deres ærlighed. Ærligheden er en force på et nummer som ”Der hvor jeg er fra”, der beskriver hendes barndom uden filter, og hvor strofer som: ”der blev så tungt og tavst inden i / et eventyr uden mennesker i” glimrer, og hvor barndommen sættes i et voksent og bittersødt perspektiv.

Til gengæld bliver det lige lovligt fjollet på en sang som ”Double Denim”, hvor omkvædet ”du er min double denim baby / jeg er din guitar pige” simpelthen bliver for danglish.

Men det er unægteligt detaljer på en flot og personlig plade, hvor den jyske humor, der findes på ”Et barn i min mave”, der er en blues-bagatel om drømmen om at være mor og om mænds uduelighed, går hånd i hånd med alvoren på den utrolig flotte klaverballade ”Fugle fortrak”.

Sidstnævnte er en af de bedste danske sange, jeg har hørt i et halvt år – blandt andet med omkvædet ”jeg er bange for at fejle”, der lyder så helt utrolig sårbart og ærligt.

Solvej rammer noget Niels Hausgaardsk på den fine banjobasker ”Du er ikke bange for noget”, der byder på lun samlivssatire, mens ”Jeg er min egen sten” rammer lyden fra Neil Youngs Harvest fuldstændig - helt ned til den stramme rytmegruppe, ragtimeklaveret og den skæve mundharmonika.

Hvis Solvejs mål er at finde lyden af den gyldne vej mellem Nashville og Nordjylland, er projektet lykkedes.

Hendes stemme ligger nogle gange meget tæt på Alberte Windings vokal. Det er dog ikke en skidt ting, da Alberte har en af landets mest karakteristiske vokaler. Solvejs stemme besidder samme vedkommenhed, når hun rammer de dybere lag i sit register, så når jeg af og til får fornemmelsen af, at Luna er blevet sherif i byen, er det ment som et kompliment.

"Drømme på dage, hvor tanken er tung" er ikke et mesterværk, men det er alligevel en smuk, personlig og vedkommende samling sange fra en kunstner, der har turde tage en chance, der har givet rigtig meget tilbage.

Der er i sandhed nordlys over Nashville, Tennessee i disse tider.

“Drømme på dage, hvor tanken er tung”, udgivet 29. januar. Kan fås på vinyl, cd og streaming.