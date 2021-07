Nyt udstillingssted fokuserer på Skagens fremtid: Hvad gør vi, når Råbjerg Mile lukker byens eneste indfaldsvej?

SKAGEN:For mange er det fascinerende ved Råbjerg Mile det helt anderledes landskab og flora, der breder sig på den anden side af milen, samt dens vildskab, hvis vi nu tillader en besjæling af den.

Man har givet vandreklitten lov til at vandre frit, og den holder sig ikke tilbage. Men hvad sker der, når den i år 2200 krydser Aalbæk Vej - den eneste indfaldsvej til Skagen by.

Hvad sker der med turistattraktionen, hvis vi begynder at arbejde imod den? Når den romantiske forestilling om naturen som det fantastiske, vi ikke kan styre, møder begreber som infrastruktur og økonomi – hvad gør de så i Skagen?

Spørgsmålet falder fra Anne Møller Christensen, der kigger på mig med et skælmsk blik og flasher sine tatoveringer på armene. Hun og hendes medkurator, Sara Løvschall Grøntved, som der er lidt Anna Ancher over på pressebillederne, hvor hun optræder med midterskilning og hvid flæsekrave, drikker kaffe i det nye udstillingssted, SKAL Contemporary, der ligger på Skråvej 6F mellem Frisør Columbus og Skagen Tattoo.

Fra fernisering på udstillingen ”The Dune: Going, Going, Gone”, der kan ses frem til 18. juli. Næste udstilling åbner 23. juli. Foto: Rikke Ehlers

I 2022 starter de et projekt i Sindal med Inga Gerner Nielsen, hvorefter de over sommeren tager til Hirtshals og Læsø og ender sommeren i Jerup. Foto: Rikke Ehlers

Midt i byen, der om sommeren nyder godt af de tusindvis af turister, der søger til, og hvoraf mange lægger vejen forbi milen.

Vi befinder os ikke langt fra Skagensmalernes gamle tilhørssteder, og på vejen hertil passerede toget gennem de landskaber, Vendsysselkunstnerne forsøgte at indfange. Men der har de seneste mange år ikke just været gang i den kunstnerisk i Skagen og Hjørring. Der ER kunstnere, men hvad hvis der kom endnu flere til, og man i endnu højere grad fik samlet lokale om kunst, funderer de to ledere, der har fjernet tapet og gulvtæpper, fået lagt betongulv og skabt et udstillingsrum med rene flader ud af lokalerne, der tidligere husede et foto-studie og en undertøjsbutik.

- Det er ofte folk i de store byer, der taler meget om klima og miljø, men det er folkene i Skagen og andre kystbyer, der har naturkræfterne inde på livet. Og det er spørgsmål og dilemmaer som disse, som nye kunstnere skal tage op, siger Sara Løvschall Grøntved, der påpeger, at vi alle kender P. S. Krøyers motiver fra Sønderstrand.

Ligesom vi kender Michael Anchers billeder af fiskerne, Anna Anchers pasteller og Drachmanns midsommervise – alt sammen definerende for dansk selvforståelse. Men det er over 130 år siden, at de værker blev til, og det er ikke blevet mindre relevant at se på landskabet, lokale beboere og de omstændigheder, som præger landskab og liv heroppe i dag, gennem samtidskunstnere blik, konstaterer Sara Løvschall Grøntved og laver et nik imod et af værkerne – et mosaikskilt i farvet glas, der ligner en kioskstander, hvorpå der står ’Quicksand’ – kviksand.

Skulptur af Emilie Bausager (DK/UK). Foto: Rikke Ehlers

- Kunstens formål er at stille spørgsmål, opsummerer hun.

Anne Møller Christensen nikker.

- Der er et urinstinkt, der hiver os ud i naturen. Samtidig er der mange af os, der føler os fremmedgjorte over for den, og derudover er vi lige nu tvunget til at forholde os til, hvordan vi bor og lever i relation til vores omgivelser i forhold til miljøhensyn og klimaforandringer, og vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi overhovedet forstår natur. Er de opdyrkede marker, de definerer vores landskab natur? Er hede – og hvor meget må vi blande os i den?

Anne Møller Christensen. Foto: Therese Vadum

Vi kender nordjyderne

Anne Møller Christensen og Sara Løvschall Grøntved er på ingen måde fremmede i Nordjylland. Anne Møller Christensen er vokset op i Sindal. Sara Løvschall Grøntved er fra Svendborg på Fyn, men har tilbragt en stor del af sin barndom i Sindal, hvor hendes fars familie er fra. Og i januar forlod de Aarhus, hvor de har boet under og efter studietiden på Æstetik og kultur på Aarhus Universitet, og flyttede til Aalborg for at blive en del af kunstmiljøet der. Derudover lejer de sig fra tid til anden ind i Skagen, hvor de overnatter og indkvarterer de kunstnere, der indgår i udstillingerne.

De har hver især arbejdet som freelancekuratorer – samt været i praktik og ansat på Trapholt og i Kunsthal 44 på Møn, og de fandt tidligt ud af, at de begge var gode til at få ting til at ske og tændte på de samme temaer.

Da corona ramte og gav dem tid, valgte de at gøre alvor af en drøm om at starte deres eget, og da Statens Kunstfond bakkede op, sagde også andre samarbejdspartnere ja.

- Visionen er at opbygge et sted, vi kan drive i mange år. Og så kommer vi til at planlægge et til to år frem i tiden, så vi hele tiden har føling med, hvad der sker, siger Anne Møller Christensen, der oplever, at de er blevet taget godt imod af lokalsamfundet, både af de lokale håndværkere, andre lokale iværksættere som fx folkene bag Baghaven - bageriet og spisestedet, der holder til ved Anchers Hus, og restauranten Blink ved Det Grå Fyr på Grenen, samt turistforeningen og Skagens Kunstmuseer, der meget gerne vil samarbejde.

Sara Løvschall Grøntved. Foto: Therese Vadum

Anna Ancher. Foto: C. Jørgensen/Skagens Kunstmuseer

Også Frederikshavn Kommune har vist stor interesse for projektet, fortæller Sara Løvschall Grøntved, der har fået at vide, at der er en energi i, at de er yngre end dem, der normalt flytter herop og sætter ting i gang.

- Jeg tror, at og at det er noget, man ser som værdifuldt. Der er mange til salg-skilte, når man kører rundt, og det liv, der er uden for sæsonen, er noget helt andet end om sommeren, hvor her er fuldt af turister. Men der er et unikt potentiale i Nordjylland for at lave noget anderledes og bygge det op for bunden. Jeg tror, at det driver de mange yngre folk, der rykker hertil, at de kan være med til at definere scenerne heroppe. Her er der ikke 100, der laver det samme, siger hun.

Og hvad er det så, de vil?

Man må gerne grine

Udstillingsstedet, der flytter sig rundt i regionen løbende, kommer i høj grad til at handle om at vise stedspecifik kunst.

Men der ligger også en nysgerrighed bag projektet. Når man tager til fernisering i både København og Aarhus, er det ofte de samme mennesker, der kommer på stederne. Miljøet er generelt ikke stort, og det er interessant, om man kan få det åbnet op for flere, funderer Sara Løvschall Grøntved, der mener, at nøglen er temaer, som folk kan nikke genkendende til.

Derfor har de baseret katalogteksten til første udstilling på noget genkendeligt, nemlig uddrag fra H.C. Andersen novellen En historie fra Klitterne fra 1860, der handler om Skagen og den tilsandede kirke, samt et uddrag fra afhandlingen ”Om de nord- og vestjyske klitters beplantning”, der blev udgivet i Tidsskrift for Skovbrug XII i 1891 og handler om kampen mod sandflugten, som bl.a. fandt sted i Skagen.

Tag med på vandretur Til udstillingen er der knyttet en række talks / gåture i de sandede landskaber omkring Skagen, der er blevet til i samarbejde med Naturhistorisk Museum Skagen. De næste datoer er: 4/7 (kl. 10-12) 11/7 (kl. 10-12) 18/7 (kl. 10-12) Man kan tilmelde sig pr. mail på vandretur@skalcontemporary.dk (det er gratis). VIS MERE

- De fleste har mærket sandet i ansigtet i Råbjerg Mile, læst om eller selv oplevet sandet skride på Vestkysten, duftet lyngen på heden – alle de lokale kendetegn. Og når kunstnere bearbejder disse fælleserfaringer, så er der en snor at holde fast i, så kunsten føles mere tryg at nærme sig, siger hun.

Derudover handler det om skabe værker, der giver umiddelbare oplevelser.

- Hvis du på forhånd er blevet fortalt af nogen, hvad det er, du skal se, hvad der er vigtigt, og hvilken sammenhæng, du skal sætte det ind i, så har du allerede misset den umiddelbare oplevelse af værket. Og de fleste af os kan se, føle og lytte og tale om, hvad vi oplever, siger Sara Løvschall Grøntved.

Foto: Rikke Ehlers

Videoinstallation af Feline Hjermind (NL/DK). Foto: Rikke Ehlers

Anne Møller Christensen nikker – de har begge erfaringer, der bekræfter dette.

Sidste år lavede de et projekt på ARoS, hvor de observerede den måde, hvorpå besøgende bevægede sig rundt i rummene.

- Noget af det, der gjorde indtryk var, at størstedelen startede ud ved væggen med teksten om udstillingen, frem for selv at orientere sig i rummet og se på værkerne først. Det er som om, der nærmest er nogle uskrevne regler for, hvordan man skal gå ind i et udstillingsrum og gå, stå og tale, der modarbejder oplevelsen af værkerne. Folk ved ikke, hvad de må gøre, hvis de ser noget, de synes er mærkeligt, så i stedet bliver det den klassiske statur med hænderne på ryggen og anerkendende nik. Men nogle gange er der kunstnere, der tager pis på en. Og der skal det være okay at grine og tale højt om det, siger Anne Møller Christensen, der sammen med Sara står klar til at tage snakken med dem, som har lyst.

- Vi er både kuratorer, håndværkere, bogholdere og værter, og det kommer forhåbentlig til at virke afvæbnende på nogle. Vi er ikke bange for at tage fat, og vi er her hele tiden.