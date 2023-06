Onkel Reje tilbage fra sygemelding: Nu kommer han til Mors

NYKØBING:Når Kulturmødet til sommer præsenterer et program med samtaler, oplevelser og kunst, så får børnene igen deres helt eget Kulturmøde ved fjorden. Der venter dem et helt særligt møde, når Kulturmødet mellm 25. og 26. august inviterer til store folkelige oplevelser anført af Onkel Reje. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Torsdag og fredag vil Børnenes Kulturmøde have et program for daginstitutioner og skoler, hvor mere end 2000 børn fra Mors og omegn vil deltage i forskellige workshops, fantastiske forestillinger og koncerter. Der bliver i år lagt vægt på, at børnene er medskabere af kunsten, når de afprøver deres evner indenfor billedkunst, scenekunst, musik, litteratur og meget mere. Lørdag danner Kulturfjorden ramme om en stor børnefestival for hele familien. Her kan du opleve børnejazz, børneopera fra Det Kongelige Teater, og trommekoncert med verdensmestre.

- Sidste år åbnede vi for første gang Børnenes Kulturmøde. Vi så, hvordan Kulturfjorden kogte af barnlig begejstring i børn og voksne. Derfor gentager vi succesen. Noget af det vigtigste, som vi kan gøre er, at så kunstneriske frø i de kommende generationer, og skabe et legende rum, hvor alle er velkomne. Børnenes Kulturmøde vil spire med oplevelser for små og større børn. Vi skal synge, danse og opleve kunsten med hele kroppen, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet.

Onkel Reje tilbage i topform

Onkel Reje besøger Børnenes Kulturmødet med sit helt nye Skide Skøre Gameshow, hvor børnene kan vinde én af Onkel Rejes konkurrencer. Ramasjangs frække og upassende onkel giver den gas som gameshowvært, der både kan trylle og synge. Som sædvanligt er humøret usædvanligt højt, når Onkel Reje står på scenen, og både børn og voksne kan glæde sig til at synge med de gamle travere som ”Jeg kan ikke li’ at gå i bad”, ”Mormor” og den poetiske ”Prutte prutteprutte”.

- Det synes vigtigere end nogensinde, at vi insisterer på, at kunsten er fri – også selvom der kan være forskellige holdninger til formen. Personen bag figuren Onkel Reje har været igennem en hård omgang, men er gudskelov tilbage. Som Mads Geertsen, der spiller Onkel Reje, selv har udtalt, så er Onkel Reje historiefortælling. Historier skal være frie, og det skal ingen lave om på, siger direktør for Kulturmødet, Trine Bang.

Børnenes Kulturmøde er gratis for alle.