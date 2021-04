Fik du set: Oplev Christopher live på nordjyske.dk

AALBORG:Én af landets allerstørste popstjerner, Christopher, slog vejen forbi Det Nordjyske Mediehus, da han torsdag morgen besøgte både ANR og Radio NORDJYSKE.

Samtidig stillede han op med et par livesange, og det kan du se eller gense i videoen her over.

Christopher, der fik sit gennembrud for 10 år siden, da han lagde akustiske sange ud på internettet, har udviklet sig til én af Danmarks mest populære musikere med store radiohits som "Irony", "CPH Girls" og senest "Fall So Hard".

Også i udlandet har Christopher oplevet succes med især stor bevågenhed i Asien, der har taget ekstraordinært godt imod den danske sanger.