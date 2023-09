Opråb fra 29 kunstnere: Tusindvis af arbejdstimer og muligheder for Aalborg går tabt

Åbent brev til Aalborgs politikere, se afsendere efter artiklen.

Kære Sundheds- og Kulturudvalg,

Vi er en gruppe kunstnere og fagpersoner, som ønsker at udtrykke vores bekymring ved forslaget om at flytte Kunsthal NORD ned på Huset i Hasserisgade. Vi vil meget gerne dele vores blik på situationen og håber, at I vil lytte til vores råd, der repræsenterer både professionelle udøvende billedkunstnere og kuratorer, som arbejder med udviklingen af samtidskunstscenen i Nordjylland.

I løbet af de seneste fem år har vi etableret flere uafhængige platforme for samtidskunst, der som de eneste udstillingssteder i Aalborg modtager støtte fra Statens Kunstfond til udstilling og udvikling af billedkunsten.

Ligeledes har SKAL Contemporary og Nordjyllands Kunstnerværksted skabt et Udviklingsforløb til Billedkunstnere med støtte fra Region Nord, som vi sammen søsatte i august 2023.

Disse handler det om

Vi vil som en start gerne definere brugen af begrebet vækstlag i forhold til opkvalificering og kompetence, når det gælder billedkunst, som danner rammen for visionsoplægget om Huset i Hasserisgade som Væksthus. I den forbindelse er det foreslået, at Kunsthal Nord skal flyttes ned på Huset.

Indenfor billedkunsten kan man opdele vækstlaget i:

1) Personer, der har en kunstnerisk praksis uden billedkunstnerisk uddannelse og uden større tilknytning til den nationale/internationale kunstscene, og som ikke lever af sin kunstneriske praksis.

Eller:

2) Personer, der er uddannede billedkunstnere, autodidakte billedkunstnere med tilknytning til den danske og/eller internationale kunstscene, som lever delvist af sin kunstneriske praksis gennem legater.

Begge grupperinger kan betragtes som et vækstlag og er økonomisk prekære, derfor er det vigtigt ikke kun at tale om alder i forhold til vækstlag.

Det allervigtigste kompetenceløft for en kunstner er tilknytning til en professionel institution med et højt kunstfagligt niveau, som har et netværk og samarbejder med både den lokale, nationale og internationale samtidskunstscene.

Denne institution mangler vi i høj grad i Aalborg, og vi mener, at Kunsthal NORD har potentialet til at løfte opgaven i kraft af sin placering i Nordkraft. Det er samtidig en central lokalitet, og dens lokaler lever op til det høje installations- og udstillingsbehov, og så har det potentiale til en udvikling af en infrastruktur for værkstedet (atelierne), der er nødvendig for at understøtte professionelle kunstnere.

Blixa Artzine i Kunsthal Nord i 2022. Foto: Niels Fabaek

Behov for ordentlige rammer

Huset i Hasserisgades lokaler og strukturelle faciliteter er ikke egnet til udstilling af ambitiøs og professionel billedkunst. For at skabe vækst og interesse i Nordjyllands samtidskunstscene, skal vi kunne tilbyde attraktive og relevante udstillingslokaler og arbejdsfaciliteter, der kan facilitere ambitiøse projekter, som både professionelle kunstnere og vækstlaget kan deltage og vokse i.

Aalborg har brug for en uafhængig kunstfaglig institution, som kan understøtte professionelle kunstnere, der ønsker at leve af deres erhverv.

Ved en flytning til Huset i Hasserisgade går tusindvis af timer tabt, der er lagt i at opbygge kunsthallens infrastrukturer, certificeringer og ry på den danske kunstscene. Man vil ligeledes mangle den kunstfaglige rammesætning og profil, som er nødvendig for, at kunsthallen kan være en medspiller på den professionelle kunstscene og forbinde samtidskunsten i Aalborg til resten af landet.

Uden et kunstfagligt udstillingsprogram står kunsthallen ligeledes til at miste sin certificering som kunsthal, hvilket ville være et stort tab for både byens professionelle kunstnere og publikum.

En opfordring til samarbejde

Vi mener, at vores kunstnerdrevne platforme i Nordjylland — altså lím collective, f.eks, Fraktal Ventesal og SKAL Contemporary — som tilsammen trækker millionbeløb af støttekroner til regionen, står med den kunstfaglighed, som kunsthallen har brug for til at lykkedes.

Hvis man alene kigger på de arbejdslegater, som Statens Kunstfond har uddelt til nordjyske billedkunstnere, der aktivt arbejder sammen med disse platforme, er tallet 375.000 kr.

Vi mangedobler altså de midler, vi modtager fra lokale kommuner, fordi vi har et stærkt faglige fundament for vores aktiviteter, som gør det muligt at søge eksterne midler ind fra både private og statslige fonde.

Hvis kunsthallen vil være villig til at alliere sig med os, vil den ligeledes være i stand til at skabe et bæredygtigt økonomisk grundlag, som kan skabe vækst og understøtte udviklingen af sektoren i Aalborg.

Ansæt en kunstfaglig ledelse

Vores anbefaling er følgende:

Bevar Kunsthal Nord i de eksisterende fysiske rammer.

Sæt samarbejder med lokale kunstnerdrevne platforme i centrum for kunsthallens udvikling.

Gør Kunsthal Nord til en selvejende institution, som opererer efter armslængdeprincippet med en kunstfaglig bestyrelse med ansættelseskompetencer og ansvar, som efterlever industriens arbejdsvilkår, standarder og honoraraftaler.

Ansæt en kompetent kunstfaglig ledelse med relevant udstillings- og ledelseserfaring samt nationalt og internationalt netværk.

Vi stiller os gerne til rådighed for et samarbejde om udviklingen af en professionel kunsthal og ønsker gerne at tage del i processen med at omformulere Kunsthal Nord til en fremtidens kunsthal.

Et unikt kulturtilbud i Aalborg, der ligesom vores egne platforme understøtter billedkunsten, samtidig med en mangedobling af de midler, Aalborg Kommune støtter med i driften.

Med venlig hilsen

Nordjyllands Kunstnerværksted

Sara Hagins (billedkunstner)

Alexander Dremstrup (billedkunstner)

Svjetlana Dosen (billedkunstner)

Trine Kjærhauge (billedkunstner)

Nina Rose Markvardsen (billedkunstner)



lím collective

Alex/Alexandra Jönsson (billedkunstner/kurator)

Clara Viltoft (kulturkonsulent)

Nordjysk Kunstnernetværk

Jens Bugay-Hougaard (lyd- og billedkunstner)

Birgitte Rode (komponist, producer og tidl. kulturhusleder)





Billedkunstnernes Forbund Nord (BKF)

Rikke Ehlers Nilsson (billedkunstner)



Fraktal Ventesal for Samtidskunst og Poesi

Mette Lucca (kurator)

Ida Zidore (kurator)

Celina Bækgaard (kurator)

Aalborg Artist’s Association

Kamilla Mez (billedkunstner)

Sandro Masai (billedkunstner)

Noah Holtegaard (billedkunstner)

Nikolaj Legaard Mez (kulturarbejder)

f.eks.

Scott William Raby (billedkunstner/kurator)

SKAL Contemporary

Anne Møller Christensen (kurator)

Sara Løvschall Grøntved (kurator)

Artbreak Hotel

Nils Sloth (billedkunstner)

Blixa Artzine

Niels Fabæk (billedkunstner)

performance protocols

Tina Mariane Krogh Madsen (lyd- og billedkunstner/kurator/kunsthistoriker)

block 4 medialab

Malte Steiner (lyd- og billedkunstner)

XM3 — Rum for samtidskunst



Mikael Madsen (billedkunstner/kurator)

PixlArt

Tao Lytzen (kunstnerisk leder)



Laila Lund Altinbas (kunsthistoriker og kurator)

Sarah Hegelund Kristoffersen (billedkunstner)

Line Elkjær Frandsen (billedkunstner)