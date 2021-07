Opskriften på fest – pop i sjette gear

Perfekt timing. Kun to timer efter 2-1-sejren over Tjekket går Alphabeat på scenen i Nibe for (naturligvis!) at optræde med EM-slagsangen, "Danmarks Dynamite". Gemt væk til næstsidst, ganske vist - men den er der, og den rammer lige nøjagtigt dér, hvor den skal, ikke mindst fordi den ganske enkelt får alt, hvad den kan trække. Og faktisk viser sig at være en aldeles fortræffelig fællessang.

Alphabeat gjorde deres for stemningen i Nibe. Foto: Claus Søndberg

Men Stine Bramsen & Co. går bestemt heller ikke og putter med den og med alle de effekter, som den rummer.

Tværtimod bliver alt, hvad den rummer af energi, presset ud af den (på den gode måde). Ligesom der er noget nærmest manisk - og magisk - over alt, hvad Alphabeat kaster sig over.

Hvad skal man mene om et poporkester, der gennem fem kvarter kun yderst nødigt bevæger sig ned fra sjette gear - og så kun i korte øjeblikke befinder sig i femte gear?

At det bare kører for Alphabeat. At orkestret er opskriften på fest og farver og fuld fart frem og gang-i-den, takket være et hæsblæsende, højenergisk repertoire, der stort set kun består af hit-på-hit-på-hit.

Det spillede Alphabeat Fantastic 6 Vacation Love Sea Back of my Bike Boyfriend I Don't Know What Cool Is Anymore The Spell What Is Happening? 10,000 Nights of Thunder Heat Wave Goldmine Touch Me Touching You. DJ (Something I Can Dance To) Fascination Ekstranumre: Danmarks Dynamite Shadows. VIS MERE

- Det kan også blive for meget af det gode, og man kan også godt have brug for et stille nummer. En ballade, udbryder Anders SG lige inden "What Is Happening?", der ligesom alle de andre lynhurtigt havner oppe i det høje gear. Så ballade? Alligevel ikke rigtigt.

Men det gør ikke spor, humøret er højt, spilleglæden fejler ikke noget, både Stine Bramsens og Anders SG's skarpe sangpræststioner (og timing) sidder lige i nettet.

Og det er umuligt ikke at blive fanget ind af et stærkt humørsmittende univers af sange, der med største selvfølgelighed hopper op på ryggen af stemningen fra - blandt meget andet - en musical som "High School Music" og et nummer som Van Halens "Jump" (for ikke at tale om det løsere og vildere mellemstykke fra Marilyn Monroe-klassikeren "Diamonds Are A Girl's Best Friend") for så med den største selvfølgelighed at bevæge sig videre derfra.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Og så forstår Alphabeat virkelig at trække nogle af numrene - især et par de største hits, "10,000 Nights of Thunder" og "Fascination" - med mange svinkeærinder og god plads til masser af klap- og syng-med.

Dyb respekt for sundsolidt pophåndværk, serveret med imponerende overskud.

Alphabeat på Lyden af Nibe (Nibe Festival) lørdag aften.