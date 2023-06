Optimisme hos koncertarrangør - venter at slå alle rekorder

VENDSYSSEL: Årets Løkken Koncert lørdag 8. juli bliver den hidtil største både publikumsmæssigt og økonomisk. Det er vurderingen hos koncertens ledelse.

- Forhåndsinteressen har været overvældende. Vi har solgt lige så mange billetter i forsalg, som der var tilskuere til sidste års koncert. Det vil sige omkring 5000, siger Kim Bach, der er talsmand for Løkken Koncert.

Han oplyser, at der flere gange har været over 10.000 tilskuere til koncerten på stadion i Løkken.

Det er årets hovednavn The Minds of 99, som giver optimisme.

- Jeg er sikker på, at vi sætter indtjeningsrekord og kommer et stykke over en million, siger talsmanden, som dog har et forbehold.

Med The Minds of 99 på programmet venter Løkken Koncert at sætte ny rekord. Arkivfoto: Pia Kirstine Langgaard

- Dårligt vejr med regn og blæst vil holde mange væk. Erfaringer fra tidligere år viser, at det koster 1000-1500 tilskuere, siger Kim Bach.

Løkken-koncerten kører over ti timer. Sanne Salomonsen åbner koncerten, og derefter følger Ude Af Kontrol, Andreas Odbjerg, DAD og til sidst The Minds of 99.

- Jeg tror, at vi kommer til at opleve noget, vi aldrig har set før, lyder det fra en af legenderne i Løkken Koncertens historie Keld Emil Damsgaard.

Han har været formand i to omgange og spillede en aktiv rolle ved den første koncert i 1985.

Overskuddet fra Løkken-koncerterne går til ungdomsarbejde i idrætsforeningen GVL, der står som arrangør af koncerterne på Løkken Stadion.