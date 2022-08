Overlegne Lukas er en af de bedste danske sangere nogensinde

ANMELDELSE:Lukas Forchhammer - forsanger i Lukas Graham - er en af de bedste sangere, Danmark nogensinde vil producere. Det slog han endnu engang fast til den storslået ude-koncert på Trekanten i Nørresundby.

Koncerten foregik på en 360-graders scene, som blev omringet af de omkring 15.000 publikummer. Det kunne lyde alarmerende, at hovedpersonen ville have ryggen til dig halvdelen af tiden, men det fungerede overraskende godt.

Lukas Forchhammer kom ud i alle afkroge af scenen, mens guitaristen og bassisten ligeledes spillede mod alle dele af publikum. Selv trommesættet og key-boardet blev roteret rundt af to plader.

De fire hjørnesøjler på scenen var plastret til i spots, der sammen med de mange lyskanoner på gulvet skabte et til tider malerisk lysshow, der lyste den lune aftenhimmel op. De mange farver og sammenspil af lyskegler løftede musikken i en smuk samhørighed.

Og når scenen var sat så storslået, gjaldt det for Lukas Graham om at indtage scenen, og det lykkedes i langt størstedelen af showet - ikke mindst båret af forsangerens stemme.

Det er ret vildt at være til en koncert, hvor sangene lyder nærmest identiske med dem, man plejer at rende rundt med i høretelefonerne. Det er uanset, om det er den feststemte ballade "Drunk in The Morning" eller en stille sjæler som "You Are Not There". Stemmen kan rumme det hele og har på ingen måde brug for play-back.

Særligt den nye sang "Wish You Were Here", som udkommer næste uge, var et musikalsk højdepunkt, hvor forsangeren leverede en fuldstændig overlegen vokal.

Det er også den vokal, der reddede showets midterste halve time, hvor bandet blandt andet havde valgt at spille tre nye, ukendte sange og sangen til sin afdøde far. Det blev en anelse for stille. Publikummet blev tabt og flere benyttede lejligheden til at gå i baren eller toilettet.

I den afdæmpede halv time kunne man dog lukke øjnene og nyde stemmen, men da perioden blev afbrudt af den stordrømmende ballade "Off to see the world" efterfulgt af "Strip No More" og kæmpehittet "Mama Said" savnede man, at den energi og det tempo ikke var dominerende hele koncerten igennem. Det blev pludselig til en kæmpe fest, og det klædte bandet at sætte tempoet op.

Publikum blev sat fri og kvitterede med at danse, huje og synge med i stor stil. Hitparaden er efterhånden lang, og de kendes af folk i alle aldre. Flere generationer havde fundet vej til græsplænen på Trekanten i Nørresundby.

Uanset alder kan man ikke tillade sig at gå skuffet hjem - overhovedet ikke.

