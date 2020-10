På besøg i Simon Kvamms musikalske legestue

Rockalbum

Hugorm: ”Kom vi flygter”

Rockbandet Nephew holder endnu en pause, og den udfylder frontmand Simon Kvamm ved at dyrke et af sine sideprojekter.

Først var det De Eneste To, siden et soloprojekt, og det seneste års tid har det drejet sig om trioen Hugorm sammen med to af vennerne fra de fire år, han boede i Klitmøller: Morten Gorm og Arni Bergmann.

Bandet udgav tidligere på året en ep, og nu følger de op med et fuldlængdealbum.

Og hvad er så det for en størrelse?

Ja, det er umiskendeligt Simon Kvamm, men det er langt fra Nephews stramme rockkoncept, måske nærmere en speedet pendant til samarbejdet med Peter Sommer i De Eneste To, men uden at nå den besnærende musikalitet, der kendetegnede superduoen.

Forpjusket buket sange

Mest af alt lyder det som en musikalsk legestue, hvor der ikke har været langt fra ide til færdig komposition med det resultat, at den samlede buket af sange virker lidt forpjusket.

Eller som bandet selv udtrykker det: Hugorm er lyden af en knallert 45, der møder en kamel på stranden ved Vesterhavet.

Den karakteristik dækker blandt andet over masser af energi og pumpende elektroniske beats i numre som ”Kigger væk” og ”Der er sket noget” - sidstnævnte med gæsteoptræden af rapperen Benjamin Hav.

Men det rummer også Kvamm’ske sproglige finurligheder i numre som ”Charles”, der viser sig at være en hyldestsang til en hund, og ”Kong Alkohol” med en lettere respektløs gendigtning af Bibelens aronitiske velsignelse.

Omvej på Kvamms løbebane

Og sandelig om pladen ikke slutter med en nærmest voksen og følsom ballade.

Den fjerner dog ikke indtrykket af et projekt, der nok ikke skal tages mere alvorligt end som så.

Hugorm har sine charmerende sider, der er musikalske lyspunkter undervejs, men bandet ligner - i stil med soloprojektet - blot en midlertidig omvej på Simon Kvamms musikalske løbebane.

Hugorm: ”Kom vi flygter”

Warner Music

Udkommer 23. oktober

Live i Hanstholm Hallerne 23. oktober og på Studenterhuset i Aalborg 13. november