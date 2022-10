Pakhusbygning skal pilles ned og bygges op igen

DOVERODDE:Det gamle pakhus på Doverodde Købmandsgård skal forvandles til udstillingsbygning i Statens Museum for Kunsts filial i Thy, SMK Thy.

Men bygningen har vist sig at være for skrøbelig til at bære de nye bygningsdele, som skal til for, at dele af det statslige kunstmuseums samlinger kan flytte ind i det næsten 170 år gamle pakhus. Derfor skal pakhuset pilles ned og bygges op igen.

- Bygningens mure er meget ustabile, så vi er nødt til på en eller anden måde at pille den ned. Men det bliver opført magen til af de mursten, der kan genbruges, og ellers af andre gamle mursten, fortæller Lars Sloth, forvaltningsdirektør i Thisted Kommune.

- Vi kalder det ikke en nedrivning, men en rekonstruktion - eller "genbyg", siger han.

Åbning i 2025

Som ejer af Doverodde Købmandsgård bliver Thisted Kommune bygherre for det omfattende projekt, der skal forvandle stedet til SMK's første filial uden for København. Projektet er muligt takket være en donation på 38,5 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, og det norsk-danske arkitektfirma Reiulf Ramstad har vundet arkitektkonkurrencen for ombygningen.

Det var planen, at SMK Thy skulle åbne efter endt ombygning i sommeren 2024. Men den planlagte åbningsdato hedder nu sankthans 2025.

Det har vist sig nødvendigt at pille pakhuset (til højre) helt ned, inden det bygges op igen. Tårnet i baggrunden er foreløbig ikke en del af projektet, men Thisted Kommune søger fondsmidlerr til en renovering af tårnet. Arkivfoto: Morten Kyndby Holm

Den totale genopbygning af pakhuset er en af årsagerne til denne forsinkelse. En anden er de stigende priser og knapheden på byggematerialer.

- Vi kunne godt ræse det hele igennem. Men i den situation, vi er i, tror vi, at det er klogere at tage en dyb indånding. Det er mega dyrt i øjeblikket, men vi hører fra vores rådgivere, at de forventer et prisfald på måske et halvt års sigt, siger Lars Sloth.

Tårn og naturlandsby

Samtidig håber kommunen at få yderligere fondsmidler til dels købmandsgårdens tårn, som ikke er med i det oprindelige projekt, dels til det projekt ved navn "Doverodde Naturlandsby", som også er en del af fremtidsplanerne for købmandsgården.

- Vi vil gerne kvalificere naturlandsbyprojektet i samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle, sige Lars Sloth.

Ifølge ham er kommunen "i en rigtig god dialog" med en fond, og han håber - hvis det lykkes at få finansieringen på plads - at projekterne for både tårnet og naturlandsbyen kan blive til virkelighed sideløbende med rekonstruktionen af pakhuset og opførelsen af en velkomstbygning.

Thisted Kommune har afsat 15 mio. kr. til renovering af købmandsgårdens hovedbygning og til udenomsarealerne - herunder naturlandsbyen, som kommunen altså nu også søger fondsmidler til.

Op til 10 mio. ekstra

Donationen på 38,5 mio. kr. fra A. P. Møller skal bruges til pakhuset og den nye velkomstbygning. Her er der allerede sket "tilretninger" i lyset af de stigende priser. Men samtidig har fonden givet tilsagn om, at man vil give op til 10 mio. kr. ekstra, hvis det bliver nødvendigt, oplyser Lars Sloth.

Forslag til indretning af det store udstillingsrum, helt uden dagslys. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

- De meget opsatte på, at det skal blive til noget, siger han.

Ombygningen er nødvendig for at sikre de rette vilkår, sikkerhedsmæssigt og klimatisk, for SMK's værker. Men SMK Thy åbnede allerede i 2018 med udstilling af mindre krævende installations- og videoværker.

I år har videoværket "Kunstmuseet" af billedkunstnerne Kirsten Astrup og Maria Bordorff været vist i Doverodde, sammen med en udstilling fra arkitektfirmaet bag den kommende ombygning, Reiulf Ramstad.

- Vi rammer lige omkring 6000 gæster, og det svarer til det mål, vi har haft, siger en tilfreds kulturformidler hos SMK, Emilia Nykjær Isaksson, om sæsonen, der sluttede søndag med efterårsferien.