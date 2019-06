Pas på med numse-selfies: Det kan ende hos chefen

Til efteråret er der premiere på den nye danske komedie "Jagtsæson". Her møder man de tre veninder Eva, Bella og Marlene. Bella viser, hvordan man afbleger sit numsehul med blegecreme. Eva går på toilettet for at tage et billede af resultatet. Og i stedet for at sætte mobilen til at tage billeder, så ringer hun på på facetime. Til chefen.

Hvordan det går, kan du se på klippet her.

Click link to view content

De tre veninder spilles af Lærke Winther, Stephania Potalivo og Mille Dinesen. Deres venskab bliver sat på nogle alvorlige prøver. Prøverne er fasanjagt, en mislykket omgang Bazilian waxing med mere.

Filmen er instrueret af Tilde Harkamp, og den får premiere 3. oktober.