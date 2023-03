Peter Schmeichel tilbragte barndommens ferier i Thy: - Der var altid dejligt vejr

NORS:Som han sidder der, midt på scenen med en akustisk guitar over knæene, er det ikke til at se, at det oprindelig var fodbold og ikke musik, som Peter Schmeichel skabte sig et navn med.

Med god opbakning af sit stærke band, bestående af Mikkel Fjelding på bas og kor, trommeslager Anders Ramhede og sanger, guitarist og kapelmester Nicklas Schneiderman, hvoraf de sidste to til daglig er en del af Magtens Korridorer, spillede målmandslegenden rock'n'talk for en sluttet kreds i Nors Hallen torsdag aften.

"The Ones", hedder dette nye musikprojekt, som begyndte at turnere sidste år. Med en blanding af covernumre fra for eksempel Gasolin', Simple Minds og Ulige Numre, bliver The Ones' forestillinger suppleret med mange anekdoter fra frontfigurens tid på grønsværen.

- Det har været mit liv at være på. Jeg har altid gerne villet lave musik, og det er en dejlig udfordring at spille sammen med bandet. Det kræver noget at følge med, siger Peter Schmeichel, der mødte Anders Ramhede og Nicklas Schneiderman på Smukfest for flere år siden, hvor ideen til bandet opstod.

Peter Schmeichel & The Ones

- Vi kan godt mærke, at Peter kommer fra en verden, hvor man bruger mange kræfter på at forberede sig, siger Anders Ramhede, og Peter Schmeichel tilføjer:

- Der er faktisk mange ligheder mellem det at spille i et band og at spille på et fodboldhold. På fodboldbanen skal holdet også være tunet ind på det samme, og hvis ikke man spiller i takt, så fungerer det ikke.

Det er efterhånden mange år siden, Peter Schmeichel sidst var i Thy - han skyder på, at der er gået henved 25 år - men faktisk har den verdensberømte målmand tætte familiære bånd til egnen.

- Jeg har tilbragt mange sommerferier i Thisted hos min mormor og morfar samt min mors faster. Men det er efterhånden mange år siden, den sidste af dem gik bort, siger han og fortsætter:

- Da jeg var helt lille, boede mine bedsteforældre i Sennels, men de flyttede siden til Thisted, hvor min mors faster også boede. Så det er da meget skægt lige at være tilbage.

Og det er absolut gode minder, han bærer med sig fra de ferier, der var et fast indslag hver sommer i en årrække:

- Jeg husker Thisted som en fantastisk ferieby. Vi tog også på udflugter til Klitmøller og Vesterhavet, og jeg husker det som, at det altid var dejligt vejr, siger Peter Schmeichel.