Polsk rapper investerer i Skagen

SKAGEN:I sommeren 2020 flyttede Maciek Oleksy til Skagen for at stå i spidsen for surdejsbageriet- og caféen Baghaven i Krøyers Hus. Nu har han også investeret i et kulturprogram sammen med iværksætterne bag Baghaven og Restaurant Blink i det Grå Fyr. Kom tættere på kokken og musikeren her, hvor han fortæller, hvordan han endte op i Danmarks nordligste by, og hvorfor du skal se film i mørket under kronerne med andre.

Hvad er din baggrund?

- Jeg kommer fra Polen og har altid været ret interesseret i mad, men endte med at studere noget helt andet. På et tidspunkt droppede jeg ud og flyttede jeg til Paris, hvor jeg arbejdede på forskellige restauranter og tilegnede mig det franske køkken. Da jeg flyttede til København for at arbejde på Manfreds og Relæ, var det fordi, at jeg var super inspireret af det nordiske køkkens brug af vilde planter og lokalt producerede fødevarer - det der med at få det allerbedste ud af de enkle gode råvarer, du har ved hånden. I min fritid har jeg rap bandet Broleksy med min bror, der hjælper til i Baghaven sommeren over. Vi drømmer om at gå viralt, så vær klar!

Foto: Martél Andersen

Hvordan endte du op i Skagen?



- I sommeren 2020 ringede min veninde og tidligere kollega Matilde Grue, som jeg kender fra restauranterne i København. Hun manglede en kok i sin nyligt åbnede restaurant Blink. Jeg har tidligere været hendes souschef - faktisk var det mig, der lærte hende op, da hun uddannede sig til kok på Manfreds, så jeg var ikke overrasket over at høre fra hende. Jeg fløj til Nordjylland og begyndte at arbejde samme dag, jeg fik opkaldet. Det var ikke noget, jeg havde drømt om eller planlagt i mit liv, og jeg vidste intet om Skagen. Men jeg har fra start været meget inspireret af naturen her og cykler rundt til alt. Også ud for at samle ingredienser i landskabet. Efter to års brug og mange ture rundt i området, er cyklen godt brugt, så jeg kunne godt bruge en ny.

Foto: Martél Andersen

Hvorfor investere i et kulturprogram?

- Byen har klassikerne, som mange kommer for at se; museerne, naturen og havnen, men det er vigtigt også at få skabt en større diversitet i kulturevents i byen, så der også er nogle, der taler til nogen som mig, og Baghaven er en oplagt ramme med dens historie med skagensmalerne. Det bliver nok aldrig en god forretning for os, men det er en prioritet, og derfor løber vi risikoen. Lige nu er det, der optager mig mest, planlægningen i køkkenet i forbindelse med eventsene, hvor vi kommer til at bespise op imod 100 mennesker.

Hvad ligger der af potentiale for Skagen i kulturprogrammet?

- Jeg har altid fundet det vigtigt med værdifulde møder mellem mennesker, og det forløber bare nemmere, når man mødes over god mad, samtaler, musik mv. Der er virkelig potentiale i at sidde på et tæppe i solen eller mørket og hygge dig med andre - og måske råbe et krøyersk 'hip, hip, hurra!' Og i at få øjnene hos de unge op for det historiske Skagen, som de jo kommer til i og med, at det holdes i de rammer. Og så håber jeg, at det kan inspirere andre byer til at afholde events, der tiltrækker nye målgrupper.

Foto: Martél Andersen

Hvad ser du selv mest frem til i programmet?

- Først og fremmest visningen af tegnefilmen Ratatoille - den er en af mine favoritter. Den handler om fransk madlavning og var en stor inspiration for mig, da jeg valgte karriere. Den handler om, at alle kan lave mad - selv en rotte, og nogle gange kan jeg godt føle mig som en. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at høre Barbro. De har virkelig visioner om at ændre noget med deres musik - også socialt. Blandt andet har de krævet, at der ikke må serveres i engangsservice, og alt mad skal være organisk. Og så skal vi være opmærksom på LGBTQ-venlig sprogbrug, hvilket passer ret perfekt ind i det miljø, vi allerede har på restauranterne. Deres musik handler om at være anderledes, hvilket jeg så meget kan relatere til, så jeg glæder mig til at møde dem.

Hvad er for dig særligt karakteristisk ved Skagen?

- Det er den der følelse af en by placeret i midten af ingenting - det er ret specielt. Det føles som at bo på en ø. Her lugter ofte af fisk. Byen har en historisk baggrund, der gør den levende på trods af et ret lille befolkningstal. Jeg fandt det ret nemt at lande her, og alle i Skagen virker meget åbne over for det, vi gerne vil bibringe byen. Det er også derfor, vi har det rigtig godt her. Og så er jeg inspireret af kolonien og den kunst, de bragte her til verdens ende. Det er bare rart at vide, at den eksisterede, og jeg tænker på den dagligt. På at det her engang var et dansk epicenter for kunst - det gør bare én glad. Jeg arbejder også lige ved siden af ​​Anna og Michael Anchers hus, hvor jeg har min køkkenhave - samme sted, hvor de havde deres køkkenhave for næsten 150 år siden.

Foto: Martél Andersen

Hvad er Skagens uforløste potentiale?

- Det må være havnen. Den er meget fokuseret på én slags mad, der sigter mod de samme mennesker, men bygningerne og historien er unik og fantastisk. Skagen kunne sagtens have flere grønsagsbutikker og fiskebutikker, hvor man kunne få lokale og økologiske råvarer, måske endda et madmarked, forestil dig det! Du kunne sælge specialiteter fra hele Jylland - det tror jeg virkelig, at der ville være et marked for om sommeren. Folk kører allerede ud til gårdene for at få lokale råvarer, og det ville være rart, hvis det fungerede omvendt - hvis gårdene kom herind. Desuden kunne man udnytte nogle af de strande, Skagen er omgivet af, bedre. I dag er mange af dem tomme ud over badende af og til. Det kunne være fedt med flere aktiviteter der som volleyball, en bar, ridning, måske endda et diskotek. Selvom det kunne blive lidt farligt, eftersom det stormer hver fjerde dag.

Sommerens kulturprogram i Baghaven Koncerter:

13. juli: Coco O 18. juli: Barbro 29. juli: Goss Have-talks: 30. juli: Marie Hald og Morten Lau: "Halballets skønhed og landsbyen 10 år senere" Havebiografen: 3. august (eftermiddag og aften): Ratatouille og I am love Øvrigt:

18. juli: Skagen Pride Uge 27 til 32 hver tirsdag og torsdag: Haveyoga Se hele programmet her. VIS MERE

Se flere billeder