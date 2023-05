Populære dansefester vil sprede god karma - nu også i Thisted

THISTED:Nu får alle fest- og danseglade i Thy og på Mors noget at se frem til, når Karmaklubben 3. juni holder sin første fest her i landsdelen. Det populære dansefestkoncept åbner nemlig sin lokalafdeling nr. 10 i Thisted.

Karmaklubben er et landsdækkende dansefestkoncept, grundlagt af Lone Rasmussen i 2008.

Oprindelig startede hun konceptet, fordi hun var træt af, at der først kom gang i nattelivets dansegulv efter kl. 24. Ligeledes var hun træt af kødmarkedsstemningen og DJs, der spiller musik for sig selv i stedet for at spille for gæsterne.

Så der er altså godt nyt til dem, der elsker at danse, gerne vil tidligt i byen, og som nyder at gå til fester med et "voksent" publikum.

- Vores tætteste afdeling på Thisted er Aalborg, hvor vi kører med udsolgte fester, og mange gæster har ytret ønske om at få en afdeling til Thisted - og med så stor lokal opbakning har vi besluttet os for at gøre det, siger Lone Rasmussen.

Karmaklubben henvender sig til voksne på tværs af aldre, og til alle køn, uanset civilstatus - og er man ikke den store dansemus, er der også adgang for dem, der gerne vil sidde i baren og nyde den gode stemning, forsikrer Lone Rasmussen.

Festen 3. juni finder sted i Thisted Musikteater.