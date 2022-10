Populært københavnsk salon-koncept på vej til Aalborg

AALBORG: - Vi ser ikke os selv som samlere. Men når du siger det på den måde ...

Peter Juul griner lidt over konstateringen, imens han viser rundt i den lyse lejlighed ud til gågaden i Aalborg. Her er væggene er dækket af værker, som er samlet gennem tyve år, og som definerer rummene og spiller op imod planterne og møblerne – selv i køkkenet og på badeværelset har de fået plads.

Nogle steder fylder et enkelt værk hele væggen og dominerer rummet. Andre steder optræder det ligesom henkastet – som en kommentar eller modstykke. Og nogle steder får man nærmest fornemmelsen af, at det her er foregået i den modsatte rækkefølge end i de fleste andre hjem – at møblerne hos Kenneth Jakobsen Bøye og Peter Juul er afstemt efter kunsten.

Men det er altså ikke sådan, de ser sig selv; som samlere. De køber aldrig kunst med investering for øje - de vælger det, der rører dem, og kunst er efterhånden blevet en lige så naturlig del af at godt liv som god mad og natur for dem.

- Vi mærker dagligt, hvad det betyder at leve og arbejde omgivet af kunst, siger Kenneth, der skænker te og slår sig ned ved siden af Peter i sofaen under et stort maleri af Ulla Lundsgart, der er kendt for sine kæmpe blomster – en bryllupsgave, der har fået plads i hjertet af lejligheden.

Udpakning. Den primære vision bag Kunst i Stuerne er ikke at lave en udstilling, men at vise, hvordan man kan bruge kunsten i et hjem. Alle værkerne, der udstilles, er til salg. Priserne ligger mellem 500 og 32.000 kr. Foto: Claus Søndberg

Og nedpakning. Foto: Claus Søndberg

Ned fra piedestalen

Når Peter Juul og Kenneth Jakobsen Bøye om kort tid åbner dørene for en udstilling af otte kunstnere i deres hjem under konceptet Kunst i Stuerne, er det dels for at give en anderledes kunstoplevelse, dels for at inspirere til, hvordan man kan indrette sig med malerier og skulpturer.

- Vi synes ofte, at kunst bliver sat på en piedestal, men det behøver ikke være svært tilgængeligt. Ved at udstille den i et hjem kommer den i øjenhøjde, siger Kenneth og henviser til manges forventning om, at de skal opføre sig på en bestemt måde på et galleri, samt til at de køber noget.

- Det er selvfølgelig fedt for kunstnerne, hvis nogen falder for noget og køber det, men vi håber lige så meget på nogle gode samtaler. Og at vi også rammer nogen, der ikke er vant til at gå på gallerier. Det handler at gøre noget nyt i Aalborg - ruske lidt op i folk, siger Kenneth, der understreger, at de ikke konkurrerer med byens gallerier.

Af samme grund viser de ikke værker af kunstnere, der er repræsenteret her, og de får intet økonomisk ud af det, alle pengene ved et salg går til kunstnerne. Motivationen er alene at få flere til at få øjnene op for kunst.

Peter nikker.

- Jeg møder mange, der ikke aner, hvad de kan lide af kunst, og det har jeg meget stor respekt for. Der er områder, hvor jeg selv er på udebane. Ved at mødes under disse rammer, kan vi have samtaler om, hvad de egentlig finder fedt. Og det er også tilladt at stå helt af på noget. Det kunne faktisk være interessant, siger han.

Derudover giver det at udstille i et privat hjem en fornemmelse af, hvordan værkerne vil passe ind i gæsternes eget hjem, pointerer han. Mange har svært ved at lave springet fra galleriet til hjemmet og forestille sig, hvordan et værk vil passe ind derhjemme.

- Det er synd, hvis det er en barriere. Vi møder mange, der siger, at vi er gode til at hænge op og til at købe kunst. Det kunne være super fedt at inspirere andre til at turde lidt mere, siger Peter, der sammen med Kenneth kommer til at fjerne alle egne værker forud for arrangementet, spartle hullerne til og starte forfra med de nye værker – hængt op som de ville gøre det, hvis det var deres egne.

Foto: Claus Søndberg

Vi skal ikke kunne gå fra det

Interessen for kunst var allerede stor hos både Peter og Kenneth, inden de mødtes for tyve år siden, og de har gennem årene brugt meget tid på at besøge gallerier sammen i både Danmark og udlandet. De tager ikke som udgangspunkt af sted for at købe, men for at lade sig inspirere, men de ved begge, hvad der er i spil, når behovet for at eje et værk opstår.

- Hvis vi begge er tavse under en udstilling, er det fordi, at der sker noget i os. Så er det efterfølgende spændende, om det er det samme værk, der har rørt os, siger Peter, der har det som regel, at hvis de kan forlade et galleri uden at købe værket, så skal det ikke med hjem.

- Hvis det er okay, at værket ender i et andet hjem, så kan vi også undvære det og bare lade det være en god oplevelse. Jeg skal have en følelse af, at det er et værk, som det er vigtigt for mig at redde, hvis der er brand, siger han.

Han peger på en stor skovskade lavet af genbrugsmaterialer af den tyske kunstner Matthias Garff købt på et galleri i Hamborg som et eksempel, hvor de begge kunne mærke det i kroppen. De kunne have købt alle hans værker, havde de haft pengene – han er en af de kunstnere, der rammer dem begge i sin tilgang. Det samme gælder Cathrine Raben Davidsen, der står bag det store vægmaleri i spisestuen bag os, og som de holdt øje med i flere år, indtil et af hendes ældre værker, som de elsker, blev sat til salg.

En stor skovskade lavet af genbrugsmaterialer af den tyske kunstner Matthias Garff er et af parrets senest indkøbte værker. De har endnu ikke haft besøg af nogen, der deler deres begejstring over fuglen, men debatterne om den viser ifølge Peter Juul kunstens rolle som samtalestarter. Foto: Claus Søndberg

Udfordringen er, når de ikke er enige. Dér har de været – og de har lært af det, konstaterer Kenneth.

- Vi har faktisk et værk her i hjemmet, som det kun er mig, der har valgt. Peter har aldrig været vild med det, og det har faktisk betydet, at jeg ikke holder af det. Det smitter, hvis den ene ikke er glad for det.

Men er de enige, er de ikke bange for at bruge penge på det.

- Kunst er en prioritering for os, og så har vi fravalgt andre ting, fx at have en dyr stor bil. Vi er også engang kommet til at købe noget, der var alt for dyrt, og så måtte vi tage et lån. Så fik vi ikke den grill til altanen, og den levede vi også uden, griner Peter.

Noget andet, parret gennem årene har taget med sig, er betydningen af fortællingen omkring kunstneren og værket.

- Alle kunstnerne, vi har valgt, er nogle, hvor vi kan relatere til deres proces og værker, siger Peter, der understreger, at de ikke kommer til at holde oplæg undervejs, men tager folk fat i dem, fortæller de gerne.

Peter Juul (til højre) arbejder til daglig som formidlingschef på Kunsten, Kenneth Jakobsen Bøye er forlagsredaktør og læremiddelforfatter ved Alinea. Foto: Claus Søndberg

Måske tilbagevendende

Ud over en lyst til at give inspiration til at indrette med kunst er eventen inspireret af den populære Kunstsalonen i København, der siden 2017 har arrangeret offentlige kuraterede udstillinger i private hjem og ofte får navn efter det lokalmiljø, den flytter ind i, fx Amager Salonen og Hellerup Salonen.

Kenneth og Peter ved endnu ikke, om Kunst i Stuerne bliver en tilbagevendende begivenhed i Aalborg.

- Det kan godt være, at det skal være en tradition den første weekend i november. Nu skal vi se, hvordan det går, siger Peter, der peger på et parcelhus som et spændende sted for andre at rykke en udstilling ind som en del af konceptet.

Lige nu venter der forberedelser – skal de servere kaffe, te og småkager eller bobler, og skal der et skilt ned på gågaden, lyder nogle af spørgsmålene. Og så skal alt pilles ned og de nye værker hænges op.

Nogle af deres venner har været bekymret på deres vegne over sliddet på lejligheden, når et endnu uvist antal af mennesker går ind med sko på fra gaden, men det bekymrer dem ikke.

- Det værste, der kan ske, er at vi skal vaske gulve fire gange. Vores hjem er til for at blive brugt.