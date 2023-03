Populært nordjysk turistmål om besked fra regeringen: - Vi blev lovet noget andet

NORDJYLLAND: Da regeringen sidste år igen valgte at bakke op om åbningen af Regan Vest, efterlyste museumsdirektøren for Nordjyske Museer et mere langsigtet løfte, der kan give arbejdsro.

2,6 mio. kroner har den årlige særstøtte til den gamle koldkrigsbunker, der skulle huse blandt andet kongefamilien under en atomkrig, i flere år lydt på, og den gør den nu igen de næste fire år.

Det er en afgørende støtte til bunkeren, der udover at bidrage til dansk koldkrigshistorie er et stort tilløbsstykke og et aktiv for nordjysk turisme.

- Men endnu engang kan vi sige så langt så godt. Vi hopper fortsat fra sten til sten, hvad angår statsstøtte, det er tredje eller fjerde gang, vi får denne besked, siger Lars Chr. Nørbach, der efterlyser løfte om en kontinuitet i støtten.

En ro, museet blev lovet, da man påbegyndte det store projekt, mener han.

Efter mange år arbejde med at få koldkrigsbunkeren Regan Vest i Rold Skov forvandlet til et museum med publikumsappel kunne de i februar åbne dørene for publikum. Foto: Henrik Bo

- Da Nordjyske Museers bestyrelse i sin tid sagde god for projektet, var det med krav om, at beløbet fra staten kommer hvert år, og ser man tilbage i korrespondancen mellem museet og Kulturministeriet dengang, kan man se, at forretningsplanerne tydeligt bygger på en forventning om en fast statslig driftsstøtte - de formulerer helt klart, at der skal bruges de penge, siger Lars Chr. Nørbach.

Nordjyske har forholdt kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) Lars Chr. Nørbachs kritik.

I et skriftligt svar til Nordjyske siger han således:

- Jeg har arbejdet hårdt for at skabe tryghed om økonomien for en lang række kulturinstitutioner på finanslovsforslaget. Vi afsætter over fire år ca. 184 mio. kr., der sikrer, at en række institutioners bevillinger, der ellers ville udløbe, bliver forlænget. Det betyder helt konkret, at vi sikrer, at et spændende og banebrydende museum som Regan Vest får en fast bevilling de næste fire år.

Indgangen til den underjordiske bunker i Rold Skov var i mange år en velbevaret hemmelighed. Foto: Henrik Bo

Teaterdirektør: Gør nu støtten permanent

Også Aalborg Teater er fortsat sikret en midlertidig driftsstøtte på 2,1 mio. kr. årligt.

Sidste gang, de fik en forlængelse, opfordrede teaterdirektør Hans Henriksen ligesom Lars Chr. Nørbach Kulturministeriet til at gøre støtten permanent.

- I forhold til den rolle, vi spiller, ville det have været en skandale, hvis den ikke kom. [...] Ser man på bevillinger og demografiske forhold, leverer vi flere publikummer, forestillinger, egenproduktioner end mange andre og hele tiden. Men der er ikke flere knapper, vi kan trykke på, for at blive mere effektive, sagde teaterdirektøren dengang og opfordrede til også at se på størrelsen af bevillingen.

"Kortsigtet og uambitiøst"

Ifølge kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) handler årets forsinkede finanslovsforslag først og fremmest om at sikre ro og stabilitet.

I tre centrale dele af kulturverdenen er skuffelsen over udspillet imidlertid stort.

Organisationen Danske Museer (ODM) kalder det ”glædeligt, men kortsigtet”, at regeringen primært har fundet midler til at fortsætte en række særbevillinger, som ellers stod til at løbe ud.

Hos Dansk Teater kalder direktør, Peter Mark Lundberg, direkte det nye finanslovsforslag for uambitiøst.

Han efterlyser for eksempel den ekstra milliard på finansloven til genopretning af kulturlivet, som regeringspartiet Moderaterne gik til valg på.

Også Danmarks Biblioteksforening er skuffet.

- Regeringens ambitioner gik på at udvikle kulturen på tværs og bruge kulturen som svar på en række af samfundets store udfordringer med trivsel og folkelig deltagelse. Det er der umiddelbart intet af her, siger formanden for Danmarks Biblioteksforening, Paw Østergaard Jensen (S), til Kulturmonitor.

- Det er ikke enten eller, det er både og. De midlertidige særbevillinger ændrer ikke på, at vi snart kommer med en strategi for, hvordan vi går videre med museumsreformen, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) til Politiken. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Til Politiken afviser kulturminister Jakob Engel-Schmidt, at han kun er ude for at lappe huller:

- Det her er to separate processer, siger ministeren, der for nylig tog hul på arbejdet med museumsreformen.

- Jeg ser det her (forlængelsen af bevillinger, red.) som første skridt på en stige. Det at sikre de økonomiske vilkår for en lang række kulturinstitutioner fortæller jo også noget om ambitionsniveauet. For det er jo ikke sådan, at kulturbudgettet er lukket de næste fire år. Tværtimod. Det her betyder bare, at mange af de institutioner, som i den socialdemokratiske finanslov ikke var betalt, nu er blevet betalt, siger han til Politiken.