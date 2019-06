Poul Anker Beck, Hofmeister, Engelund - se dem alle i Vrå

Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamling byder fra på søndag indenfor til sommerens store udstilling, der har fået titlen ”Ind i landskabet”.

Man kan også betegne udstillingen som landskabet før og nu, da der er tale om et generationsmøde mellem en række kunstnere, som alle fokuserer på landskabet som tema.

Udstillingen er på det ene plan bygget op med værker af anerkendte, nu afdøde kunstnere som Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Ancher Beck og Carlo Wognsen.

Deres malerier vises side om side med værker af fem nulevende samtidskunstnere, som er Karen Gabel Madsen, Anna Kristine Holmberg, Amalie Gabel, Allan Otte og Jesper Olsen.

Vidt forskellige tilgange

De forskellige kunstnere har alle landskabet som omdrejningspunkt.

- Kunstnerne repræsenterer et fælles tema, men med vidt forskellige måder at indfange landskabet på. Fra det mere traditionelle naturlandskab til indre landskaber af tanker, stemninger og liv, forklarer udstillingsarrangøren og fortsætter:

- Publikum vil kunne opleve maleri, fotokunst, computergrafik og forskellige former for installationskunst - blandt andet et landskab opbygget af jord og planter.

Udstillingsgæsterne vil altså kunne opleve alt fra den traditionelle tilgang til landskabsmaleriet, som Kunstbygningen i Vrå blandt andet er kendt for, til de nyere kunstnere, der arbejder videre med de klassiske temaer og genfortolker landskabet gennem andre medier og udtryk.

Kan ses til 21. juli

I øvrigt er nogle af de yngre kunstnere på udstillingen uddannet inden for de seneste år og har allerede markeret sig på den danske kunstscene.

Henrik Godsk, der er leder af kunstbygningen, holder talen ved ferniseringen lørdag eftermiddag, hvor alle er velkomne.

Ellers åbner ”Ind i landskabet” officiel søndag 9. juni, og udstillingen kan ses indtil 21. juli.