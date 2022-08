Preben Bang Henriksen: Skal vi flytte noget, må nordjyske politikere rykke sammen nu

Det var kærkomment, at to socialdemokratiske borgmestre før sommerferien efterlyste handling i fordelingen af statsstøtten til kultur, mener folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V).

Men det klinger ifølge ham samtidig lidt hult, når de gør det uden at have rygdækning hos deres socialdemokratiske kollegaer i folketinget, der ikke bakkede om det ekspertudvalg, som Preben Bang Henriksen (V) i juni sidste år foreslog kulturministeren af nedsætte.

- Jeg hilser med glæde, at der nu er to socialdemokratiske borgmestre, der giver lyd fra sig omkring støtten. Men det undrer mig, at presset fra dem gennem årene på Kulturministeriet og landspolitikerne ikke har været større. Når borgmestrene vil afkræve folketingskandidaterne til det kommende valg et svar på en omfordeling, kunne de jo passende starte i egne rækker, siger Preben Bang Henriksen, der desuden gerne ser, at presset på kulturministeren kommer fra en tværpolitisk og bred kant.

- Jeg havde ærlig talt forventet, at samtlige borgmestre i Nordjylland for længst var gået sammen, og at de kommunale organisationer som KKR Nordjylland (samarbejdsplatform for kommuner under KL) var med, skævheden har stået på i alt for mange år. Jeg lægger ikke skjul på, at mit eget parti også har et ansvar i nogle af årene, men det ændrer ikke på, at vi ikke skal lade to og fem være lige. Det skal ændres, og derfor kan jeg kun opfordre andre kommuner og ikke mindst regionen til at give lyd fra sig, siger han.

Ane Halsboe-Jørgensen afviste i juni sidste år at nedsætte et ekspertudvalg - i stedet ville hun rejse rundt om tale med aktørerne. Det har hun efterfølgende gjort, også i Nordjylland. Men der er fortsat ingen udmeldinger om, hvad der skal ske, og et nyligt stort møde om det på Christiansborg blev aflyst 24 timer før - uden forklaring eller en ny dato. Foto: Martin Damgaard

- Jeg vil have borgmestre og landspolitikere i ryggen

Af samme grund - og for at fremskynde processen - sendte han i fredags et brev rundt til alle nordjyske folketingsmedlemmer og borgmestre, hvori han opfordrer dem til at være medunderskrivere på et brev til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), hvori de opfordrer hende til at invitere til et nyt møde, hvor en snarlig ændret fordeling kan blive drøftet – eventuelt i form af nedsættelse af en hurtigarbejdende ekspertgruppe til udarbejdelse af forslag.

- Hvis der skal rykkes ved fordelingen, er det helt logisk, at de nordjyske folketingsmedlemmer skal samles om projektet fremadrettet. Det er vores opgave at holde et massivt pres, og det vil undre mig, hvis ikke alle medlemmer uanset partfarve kan samles om det her, siger han.