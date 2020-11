Prince holdt gudstjeneste i Aalborg i 2002: - Folk var helt i ekstase

MUSIK:Hvem er det største musiknavn, der nogensinde har besøgt Nordjylland?

Svaret på det spørgsmål afhænger helt sikkert af, hvem du spørger. Hvis man måler ud fra antallet af solgte albums, og det aftryk som kunstneren har sat både på musikhistorien og populærkulturen, er amerikanske Prince svær at komme uden om, selv om han rent fysisk kun målte omkring 160 cm. Musikikonet, som døde 21.april 2016, nåede i sin karriere blandt andet at sælge mere end 130 millioner albums, vinde adskillige grammyer og en Oscar og fik plads i rockens Hall of Fame i 2004. Prince Rogers Nelson, som var hans fødenavn, gæstede Aalborg Kongres & Kultur Center 24.oktober 2002 med "One Night Alone....Tour".

- Det første jeg tænkte, da jeg hørte han skulle spille i Aalborg var bare "What?". Når han var i Danmark plejede han jo at spille i København, Gentofte eller Valby, fortæller journalisten Pia Asvig Iversen, som anmeldte koncerten for musikmagasinet Gaffa og gav den seks ud af seks stjerner.

- Titlen på min anmeldelse var "Gudstjeneste med Prince" for det var jeg slet ikke i tvivl om, at det var, fortæller hun i NORDJYSKEs podcast "Historien om" der ser tilbage på Prince-besøget i Aalborg.

Direktør var chauffør

Det var Aalborg Kongres & Kultur centers tidligere direktør Ernst Trillingsgaard som efter mange års jagt fik musikstjernen til Aalborg, og han husker stadig tydeligt besøget fra Prince.

- Folk var jo helt i ekstase over den koncert, lyder det fra Ernst Trillingsgaard.

Selve optakten til besøget var dog ikke helt uden forhindringer, og Ernst Trillingsgaard fik selv en hovedrolle, da Prince skulle transporteres fra lufthavnen.

