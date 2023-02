Prisfinalist: Aalborg føles mere og mere som en storby

AALBORG:Mange kender ham som leder af Vestby Festival eller koncertafvikler på AbZalon. Spillestedet i det tidligere snedkerværksted i en baggård i Vestbyen, der åbnede for snart to år siden, og som hver weekend er fyldt op med Fjordby-stemning og mennesker, der kommer for at høre blues, jazz og alternativ rock ved langborde.

Aske Stubkjær hedder manden, der får det til at ske, men han er faktisk også selv musiker. Uddannet i trommer på konservatoriet, men på det seneste fanget af det voksende jazzmiljø i Aalborg i en grad, så Jazzkonkurrencen, Danmarks ældste og største konkurrence for unge jazzmusikere, har nomineret ham som en af årets tre finalister.

Den konkurrence kan du opleve ham i 10. februar - du kan også varme op til ham her med fem hurtige til manden, der i 10 år har fulgt udviklingen af Aalborg tæt og selv været med til at forme den.

Aske Stubkjær (klaver og reallyde) spiller sammen med Daniel Skov (tv) (elektrisk guitar og deepmind synth). Udover jazzkonkurrencen agerer de for tiden opvarmning for Svaneborg Kardyb. 11. marts kan begge bands opleves i Kulturhuset Jernbangade 12 i Hjørring. Privatfoto

Hvorfor stiller du op i Jazzkonkurrencen?

- Konkurrencen har undergået en ret spændende udvikling. Det handler mindre om konkurrence og mere og mere om udvikling og netværk, og det tiltaler mig meget.

- Jeg har altid lyttet meget til jazz, men er ret ny indenfor selv at spille det. Men qua, at mængden af jazz i Aalborg er steget så markant de seneste år, er jeg blevet mere bevidst om genren og har spillet trommer i flere jazzsammenhænge. Faktisk har jeg ikke forholdt mig så meget til, om det lige er jazz, jeg spiller, det er bare dér, det er landet ret naturligt. Det store arbejde, der bliver lagt i miljøet af foreninger og initiativer som Jazz9tus og Meutiviti mv., smitter.

Mere om Jazzkonkurrencen Jazzkonkurrencen er Danmarks ældste og største jazzkonkurrence for unge musikere og har eksisteret siden 2002.

Den arrangeres og afvikles af JazzDanmark i tæt samarbejde med Huset i Aalborg, Jazz6000 i Kolding, Musikhuset Dexter i Odense og Jazzhus Montmartre i København.

Vinderen af Jazzkonkurrencen får 10.000 kr. til et specifikt projekt samt muligheden for at spille ved diverse danske jazzfestivaler. De to finalister får i perioden op til finalen desuden mulighed for at indspille nyt materiale, få coaching på deres performance samt mulighed for at blive spillet på P8 Jazz. VIS MERE

Hvilken oplevelse skal folk sidde tilbage med, når de hører din musik?



- Jeg vil gerne efterlade dem med lyst til at mærke og tænke efter - i ro. Jeg plejer at beskrive den som nordisk klingende med en eksperimenterende tilgang. Jeg leger meget med lydene og integrerer reallyd fra min hverdag som lyden af bølger, der lander i sandet, eller mine skridt på fortovet. Jeg er ikke bange for at lade det stikke ud og af nogen steder og blive fanden i voldsk. Nogen vil måske finde det udfordrende, andre vil slappe af i det.

Hvordan oplever du udviklingen af Aalborg lige nu?

- Hvis man elsker at være en del af sin by og være med til at bygge nyt op, er Aalborg et perfekt sted lige nu. Udviklingen er sket og sker ret hurtigt. Jeg flyttede til Aalborg i 2013, og der var byen en anden.

- Bare se på udviklingen af havnefronten, der lå ingen af de boliger, der ligger i dag. Og se på alle de unge musikinitiativer og foreninger, der blomstrer i dag - også hele restaurantscenen var en helt anden. Aalborg føles mere og mere som en storby - det er en fornemmelse, jeg har manglet tidligere.

Hvor skal man sætte ind for at løfte Aalborg yderligere?

- Jeg synes egentlig, at vi er et spændende sted lige nu. Af og til skal man huske på også at stoppe op og nyde den udvikling, der er sket. Og så kan man jo prøve at konkludere på, hvad der har virket, og hvorfor - fx med alle de unge jazzforeninger og nye små spillesteder som AbZalon. Hvad er det, der gør, at folk pludselig kommer ud af hullerne og bakker op?

Skal man pege på et sted at løfte, er det at få folk i Aalborg til at turde mere - det er et fokusområde for mig. Jeg så gerne, at langt flere købte billetter til det ukendte og var nysgerrige på det, som ikke lå lige til højrebenet. Det ville være helt fantastisk - både for bands/artister/kunstnere og helt generelt for byens kulturliv.

Hvad kan du bruge det til, hvis du vinder Jazzkonkurrencen?

- Jeg vil gerne bruge den til at udvide mit netværk. Jeg kommer i forbindelse med en masse dygtige og kompetente branchefolk, som kan hjælpe mig videre med min musik - for mig handler det mere om dét end at vinde en konkurrence. Jeg glæder mig helt sindssygt til at præsentere min musik sammen med Daniel Skov.