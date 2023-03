Publikum bidrager: Dyp penslen, tegn med kridt - eller lån dit spejl ud til udstillingen

KUNST:- Det handler om at ånde dybt ind. Så sætter du penslen på - helt afslappet. Og på udåndingen laver du en streg...

Nordjyske er på besøg på Doverodde Købmandsgård i Sydthy, et par dage før sæsonåbningen for stedet, der de seneste år har haft status af en filial af Statens Museum for Kunst, SMK Thy. Og vi er kun lige nået at komme indenfor i købmandsgårdens gamle pakhusbygning og hilse på kunstneren Jeppe Hein, før han stikker journalisten en pensel og en bøtte blå maling.

Opgaven med at male en lodret streg bliver løst. Faktisk bliver det til hele fire streger, malet på udåndingen af ligeså mange dybe åndedrag.

Samme udfordring venter udstillingsgæsterne, når Jeppe Heins udstilling, "Under overfladen", åbner lørdag. Og den internationalt kendte kunstner inviterer også på tre andre måder de besøgende til tage del i, og være med til at skabe, de værker, som tilsammen breder sig over to etager i pakhuset.

Det med de blå, lodrette streger har titlen "Dit og mit åndedrag".

- Vi starter vores liv med en indånding, og så slutter det på et tidspunkt med en udånding. Én af de ting, der forbinder alle rundt i verden og i universet, er jo luften, siger Jeppe Hein - inden vi går videre til næste værk.

Jeppe Hein har hentet en bunke kridt i et kalkbrud i Thy. Her kan udstillingsgæsterne vælge sig et stykke, og tegne en smiley i en af cirklerne på væggen. Foto: Bo Lehm

Det hedder "I dag føler jeg mig...". Her bliver publikum opfordret til at finde et stykke kridt i den bunke på gulvet, som Jeppe Hein har hentet på et lokalt kalkbrud, og med det tegne en smiley i en af et stort antal hvide cirkler på blå baggrund.

- Ideen er her, at du skal mærke efter, hvordan du har det lige nu. Og så finde en cirkel og udtrykke dig kreativt ved at tegne dit humør, fortæller Jeppe Hein.

Og så er der værket "Dit spejl... Mit spejl... Vores spejl". Her indbydes publikum også til at være med i skabelsesprocessen. Dog kun dem, der kommer forbi Doverodde på selve åbningsdagen, eller i dagene op til, og som har taget imod opfordringen om at medbringe et spejl, som de vil låne ud til udstillingen.

Nogle spejle er kommet op. Men der er plads til, at mange udstillingsgæster kan udlåne deres personlige spejle til værket "Dit spejl... Mit Spejl... Vores spejl..." Foto: Bo Lehm

Andre kan dog også i en vis forstand være medskabende i forhold til dette værk. For Jeppe Hein opfordrer gæsterne til at kigge i spejlet, og prøve at give sig selv en kompliment.

Ikke alene lader du gæsterne gøre arbejdet. Dine værker har også et element af noget terapeutisk?

- Jeg håber at folk tænker på, hvad det er for et åndedrag, vi har. Og hvad der er for en luft, vi indånder. Og hvordan vi udtrykker vores følelser. Det er i orden at have alle former for følelser, men vi skal lære, at al kommunikation skal være med kærlighed, siger Jeppe Hein.

Jeppe Hein på SMK Thy Jeppe Hein (f. 1974) er oprindelig uddannet tømrer. Han er uddannet på Det Kongelige Kunstakademi i København og på Hochschule für Bildende Kunst - Städelschule i Frankfurt. Sideløbende var han i en årrække assistent for den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. Hans udstillingen på SMK Thy i Doverodde er samtidig sæsonåbning for filialen af Statens Museum for Kunst, hvis afgående direktør, Mikkel Bogh, holder "artist talk" med Jeppe Hein på åbningsdagen lørdag. Udstillingen varer til 22. oktober. Herefter går en omfattende ombygning af Doverodde Købmandsgård i gang. Blandt andet pilles det næsten 170 år gamle pakhus ned sten for sten, for at blive bygget op på ny i en skikkelse, så det kan bruges til udstilling af værker fra SMK's samling. SMK Thy skal efter planen genåbne i 2025. VIS MERE

Tre af de udstillingens fire værker har alle været vist før, på bl. a. Moderna Museet i Stockholm og gallerier i New York, Berlin og København - om end de i kraft af publikums medvirken i sagens natur var meget forskellige.

Klitmøller-fotografen Fredrik Clement og Jeppe Hein foran et af førstnævntes fotografier, som er blevet bemalet af Jeppe Hein. Foto: Bo Lehm

Men på SMK Thy har Jeppe Hein tilføjet et fjerde element i samarbejde med Klitmøller-fotografen Fredrik Clement. Han bidrager med en serie fotos med motiver fra bl. a. byens surfmiljø. Disse sort-hvide fotos, optaget med gammeldags analog teknik, optræder både i fotografens version, og i udgaver, hvor Jeppe Hein har malet på dem. Og publikum opfordres til selv at forsøge sig med denne omskabelse. Til formålet vil et antal print af fotografierne ligge fremme.

"Under overfladen" er titlen på både denne fjerde del, og på udstillingen som helhed. En titel, der refererer til, at Frederik Clement har brugt et undervandskamera, og i overført betydning til det, der gemmer sig i dybet, og som - måske, måske ikke - tåler dagens lys.

I alle tilfælde er forbindelsen til Cold Hawaii-byen ikke tilfældig. Efter 22 år i Berlin er Jeppe Hein på vej til at flytte til Klitmøller. Hans familie - hustruen Silke Hein, der er tysker, og deres fire børn - har boet der siden sidste sommer, mens Jeppe Hein officielt først flytter til juni.

- Vi begyndte at komme i Klitmøller under coronaen. Nu kan vi ikke forestille os at bo andre steder. Den inspiration der er, både i naturen og i lokalsamfundet i Klitmøller, er fuldstændig unik. På tværs af generationer og forskelligheder accepterer folk hinanden og deler med hinanden. Og vores børn, der går i Thorsted Friskole, erklærer, at de aldrig vil tilbage til en tysk skole, fortæller han.

Jeppe Hein beholder dog sit værksted med 20 ansatte i Berlin, hvorfra han arbejder med udstillinger og projekter i hele verden.