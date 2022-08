Regeringen vil sikre Regan Vest fire år mere

NORDJYLLAND:Der har hersket en vis usikkerhed på Nordjyllands Historiske Museum, der er udråbt til regionens nye trækplaster, når det åbner i 2023. Deres hidtidige årlige bevilling på 2,6 mio. kr. udløber ved årsskiftet, men i regeringens finanslovsforslag lægges der nu op til en fortsættelse de næste fire år.

En udmelding, der glæder Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyske Museer.

- Jeg ser det som en anerkendelse af vores forretningsplan, og jeg er glad for, at der denne gang er tale om fire år. Når det er sagt, så er der jo et stykke vej endnu. Udspillet er et udkast, der skal være flertal for. Og bliver der valg inden og kommer der en ny regering, skal de jo også have det på deres program. Men så langt så godt, vi krydser fingre, siger Lars Christian Nørbach.

I Kulturministeriet fremhæver kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) Regan Vest som et vigtigt museum at støtte op om.

- Det er ikke bare højaktuelt, men også vigtigt, at vi får formidlet den kolde krig, og at det unikke museum får mulighed for at komme ud til folk. Samtidig er det tydeligt, når man går rundt i den gamle bunker, at der kun er plads til et begrænset antal publikum af gangen, og derfor er det modsat mange andre museer et dyrt museum at drive, siger hun.

Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford på besøg i koldkrigsbunkeren Regan Vest i Rebild. Foto: Henrik Bo

Teater: Gør støtten permanent

Også på Aalborg Teater, som regeringen lægger op til at støtte med 2,1 mio. kr. årligt i de næste fire år, er teaterdirektør Hans Henriksen glad for udmeldingen, men han ser gerne en udvikling af støtten.

- Den er jo efterhånden blevet fornyet mange gange, og vi er selvfølgelig spændte hver gang, men man kan spørge, om det ikke snart er på tide, at vi får den permanent? I forhold til den rolle, vi spiller, ville det have været en skandale, hvis den ikke kom, siger teaterdirektøren, der også gerne ser, at man kigger på størrelsen af bevillingen.

- Hvis vi ser på bevillinger og demografiske forhold, så leverer vi flere publikummer, forestillinger, egenproduktioner end mange andre og hele tiden. Men der er ikke flere knapper, vi kan trykke på, for at blive mere effektive. Et øget beløb til udvikling kunne være en måde at kompensere for den generelle skævvridning af kulturstøtten, vi ser på tværs af landet, ikke mindst i Nordjylland, siger han.

Det er glædeligt, at Aalborg Teater igen er indstillet til at modtage en midlertidig bevilling fra staten. Men reelt havde det været en katastrofe, hvis de ikke var, siger teaterdirektør Hans Henriksen, der gerne ser støtten blive permanent. Arkivfoto

Ifølge Ane Halsboe-Jørgensen skal teatret imidlertid se bevillingen som netop en satsning på teatret, selvom beløbet ikke er hævet.

- Vi arbejder på en finanslov, hvor der er meget lidt råderum. Den primære opgave for os er at have en ansvarlig økonomi i en krisetid og prioritere hårdt på den nære velfærd. Alligevel er der fundet plads til, at den bevilling, som ellers stod til at udløbe til Aalborg Teater, bliver videreført. Det er selvfølgelig en anerkendelse til det vigtige arbejde, de udfører på teatret, siger hun.

Ingen penge til flytning

I en artikel i Nordjyske efterlyste kulturrådmand Jes Lunde (R) og borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) for nylig en udmelding fra staten om, hvorvidt de ønsker at bakke op om en flytning af Aalborg Teater til nye og bedre forhold på Spritten via en øget bevilling til teatret. En afgørende faktor for at få et tilsagn fra fonde, pointerede rådmand Jes Lunde - kommunen vil selv øremærke 100 mio. kr. til en flytning over de næste 20 år.

Ane Halsboe-Jørgensen har besøgt teatret og er sat ind i projektbeskrivelsen af et nyt teater.

- Det er et spændende projekt, men der er ikke tradition for, at staten går ind og bliver en del af dens slags projekter i stort omfang, det er fonde, der skal indover her, siger hun.

Ifølge politikere i Aalborg vil det sende et afgørende signal til fonde, hvis regeringen øger den årlige bevilling til teatret?

- Teatret stod til at miste sin midlertidige bevilling, så det, at vi fortsætter den, er reelt en øgning af bevillingen. Det er ikke sådan, at når man får en midlertidig bevilling, så bliver den permanent. Så det er en prioritering af Aalborg Teater, at de fortsætter med at få støtte. Andre kulturinstitutioner oplever i dag, at de midlertidige bevillinger, de havde, netop var dét - midlertidige, siger kulturministeren.

Øvrige kulturinstitutioner, hvis bevilling udløber, og som regeringen også ønsker at afsætte penge til, er blandt andet Sangens Hus, Bund Deutscher Nordschleswiger, Dansk Jødisk Museum og Bornholms Museum. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke kulturinstitutioner, der mister deres bevilling, men der er ingen nordjyske iblandt, oplyser Kulturministeriet.