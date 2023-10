Ren livsglæde - med og uden gummibåd

KONCERT

Birthe Kjær og Feel Good Band

"Danmark, vi tager sammen herhen.

Sommerfestival, vi er på den igen.

Danmark, vi synger med på din sang.

Kort og godt - du li' så dejlig som dagen er lang".

Hvordan bliver man ved (og ved og ved) med at holde sig på toppen - eller uhyre tæt på den - gennem mere end 50 år?

Med sig havde Birthe Kjær igen det ni mand store velspillende og velsyngende (og veldansende) Feel Good Band. Foto: Lars Pauli

Ikke nok med, at Birthe Kjær har opskriften.

Hun lever også efter den. Ned til mindste detalje:

Det handler om at behandle det, som man nu engang er kommet frem på og er blevet populær på, med stor omhu og kærlighed - samtidig med, at man fortsat lukker nye sange ind. Som nu Martin Brygmans helt uimodståeligt fængende (og meget typiske) "Sommerfestival" som led i DR-kampagnen "Min sang til Danmark".

Med til at trække yderligere op på helheden var blæsertrioen i Feel Good Band, blandt andet i en heftigt swingjazzende version af "Smile". Foto: Lars Pauli

Set udefra har Birthe Kjær ellers umiddelbart ikke andet end frie hænder til en bunden opgave.

For efterhånden slæber hun jo rundt på en hel del stortræffere - især fra Dansktoppens storhedstid - som publikum har umådeligt store forventninger til at høre én gang mere.

Der står en hel del pligt på repertoiret hos Birthe Kjær - men det kom aldrig på noget tidspunkt til at få karakter af sur pligt, Foto: Lars Pauli

Men ikke én eneste af de obligatoriske numre træder frem for resultat af tvang eller sur pligt.

Tværtimod afleverer hun alle med stor, smittende livsglæde - og smil ude i alle afkroge af en stadig ret imponerende stemme. Her er ingen svagheder at skjule, indlevelsen i hvert nummer er stor, og vibratoen sidder lige nøjagtigt, hvor den skal. (Ekstra point for at lægge en helt særlig sart inderlighed i Bamses "Tænker altid på dig").

Undervejs blev der tid og plads til blandt andet et 60'er-medley og - som ekstranummer - genhør med de 10 vindere fra Dansk Melodi Grand Prix i 80'erne. Foto: Lars Pauli

Og så forkæler hun publikum med flere internationale træffere, der helt tydeligt hører til hendes personlige favoritter, ikke mindst en meget tændt version af Charlie Chaplins aldeles uopslidelige "Smile", afleveret som et kækt stykke swingjazz.

Overalt i hendes show er der plads til smil og latter - den får ikke for lidt i den gamle træffer "Hvordan syn's du selv det går?", oprindeligt indspillet med Jacob Haugaard, og der er også dømt elegant pjat i dén med den knaldrøde gummibåd, komplet med guitaristen med sømandshue og det hele.

Ikke færre end tre gange nåede Birthe Kjær forbi "Vi maler byen rød" - i begyndelsen, som tema på vej ud fra første del og som allersidste nummer efter grandprix-medley, Foto: Lars Pauli

Og skulle man være i tvivl om, hvad der mon er Birthe Kjærs kendingsmelodi, så får man svaret ikke færre end tre gange med den om at male byen rød (der stadig har noget meget fængende swing/shuffle over sig).

Med til at trække helheden op er det ni mand store (og 12 år gamle) Feel Good Band, som ikke bare tilfører musikken noget ekstra - især blæsertrioen - men også er helt med på alle løjer undervejs, smådrillerier og såmænd også linedance for korduoens vedkommende.

I øvrigt ville Birthe Kjær ikke være Birthe Kjær, hvis hun ikke meget omhyggeligt sørgede for at lukke luften ud af enhver form for selvhøjtidelighed. Med små anekdoter om at blive forvekslet med først Johnny Reimars kone, siden Annette Heicks mor. Eller mødet med en jysk tivoliejer efter første dansktophit i 70'erne - en tivoliejer, der åbenbart har mødt hende med denne afvæbnede bemærkning: "Jeg havde hørt, at du skulle være meget køn, men det er da ikke så galt endda"...

Birthe Kjær ville ikke være Birthe Kjær uden et mindre væld af muntre småhistorier fra en lang karriere fra "Arriverderci Franz" i 1968 og fremefter. Foto: Lars Pauli

DEM SANG BIRTHE KJÆR

1. sæt:

Hvad er du ude på?

Vi maler byen rød.

What Do You Wanna Make Those Eyes At Me For?

Arrivederci Franz.

Fransk medley, bl.a. Montmartre, På en fransk altan og I en lille gade i Paris .

Hvordan syn's du selv det går?

Alle verdens glæder.

Slowboat To China.

Lad det swinge.

Birthe Kjær-hitmedley, bl.a.: Lange Lars fra Langeland. Længe leve livet. Syv seje sild. Jeg går aldrig til bal uden trusser. Cassatchok.

Fra først til sidst var 1200 tilskuere godt underholdt med en blanding af grundigt gennemtravede grand prix-hit, personlige favoritter og nostalgiske genhør fra 60'erne. Foto: Lars Pauli

2. sæt:

Vil du med?

Som en fugl i det fri.

60'er-medley: Speedy Gonzales. My Boy Lollipop. Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me. Be My Baby. Lucky Lips. The Birds and the Bees. See You Later Alligator.

Sommerfestival.

Sommer og sol.

Smile.

Achy Breaky Heart.

Tennessee Waltz.

Pas på den knaldrøde gummibåd.

Ekstra:

Melodigrandprix-medley: Tænker altid på dig, Krøller eller ej, Video video, Kloden drejer. Det' lige det. Sku' du spørge fra no'en? Du er fuld af løgn. En lille melodi. Ka' du se, hvad jeg sa'? Vi maler byen rød.

Birthe Kjær og Feel Good Band