Reportage fra Aalborg Teater: Pop, fællessang og en rørt bassist til uddeling af Den NORDJYSKE Kulturpris

AALBORG:De første rækker af røde plystole i Aalborg Teater er reserveret til de tre nominerede prismodtager, Skagen Festivalen sLis Jensen, jazzens Kenneth Dahl Knudsen og Tao Lytzen med venner fra PixlArt. Baggrundsmusikken spiller ”De første kærester på månen”, og kulturinteresserede nordjyder småsnakker forventningsfuldt i salen.

Tre minutter før prisshowet begynder ankommer Kenneth med sin samlever, psykolog Mette Klysner, og Kenneth sætter sig ved siden af ”konkurrenten” Tao og småsnakker. Sidste års prisvindere, brødrene Thomas og Simon Alstrup, bandet Jonah Blacksmith fra Thy, er også kommet på plads.

Så nu er det vel bare at komme i gang, og det gør værterne Camilla Gammelgaard og Tom Bue så, glade for at være på et teater med en 150 år gammel historie. Bue har svært ved at dy sig, men kaster sig ud i en Shakespeare-improvisation.

Let at være præsident

- At være eller ikke at være. Er det overhovedet et spørgsmål? I dag er det vigtige at se ud på Facebook og Instagram, end at vise hvordan det egentlig er. Hvis jeg selv kan lave og stille spørgsmålene, har jeg også selv kontrollen, og det er pludselig let at være amerikansk præsident, når jeg selv har kontrol med svarene, siger konferencier Tom Bue.

Han folder tankegangen ud med at fastslå, at det er her kunst og medier har en opgave ved at udfordre vores måde at se tingene på. Bryde vanetænkningen og perspektivere. Hvorefter han og Camilla alligevel ikke kan dy sig for at tage en selfie.

Chefredaktør Søren Christensen er på scenen og fortæller, at dommerkomiteen har været på hårdt arbejde for at finde tre nominerede, som kan matche tidligere prismodtager som maleren Poul Anker Bech, forfatter Jakob Ejersbo og sangskriver Niels Hausgaard. Og så er det tid for pop med Års-bandet ”Lillevangen”. Opkaldt efter en af byens gader byder den unge kvartet på urban pop, et slags miks af hiphop og et strøg Seebach med forsanger Christian Bigum syngende ”du er pludselig tatoveret bag mine øjenlåg”.

Efter deres to numre, ”Intet navn” og ”Vågen nu” bliver de interviewet i scenens gyldne sofa af Gammelgaard. Det up-coming band vil gerne have det ”større og vildere”, ganske overraskende eller hvad?

Bagefter tager chefdramaturg Jens Christian Lauenstein en samtale med den dansk-hollandske instruktør Jacob Schokking om hans arbejde med Aalborg Teaters nye sangforestilling ”Drømte mig en drøm”

Instruktøren har gravet sig ned i den danske sangskat, salmebog og Højskolesangbog,og fundet ud at vi har sange til enhver lejlighed. Skønt det også har været overraskelser, som når Grundtvig folder sig ud.

Grundtvig på stoffer

- Som hollandsk-calvinistisk opdraget er jeg nødt til at spørge, hvad har den mand været på, når han skrev salmer, siger instruktør Jacob Schokking.

Men han priser også det fælleskab, som sangene rummer. De lever, når vi synger dem, og kun, når vi synger dem, men på den måde har de også styrket vort fællesskab og virket som en form for selvmedicinering efter nederlaget i 1864 og ja - besættelsen i 1940-45, hvor P.H.’s viser kom til.

Instruktøren har fået at vide, at nordjyder ikke er bange for at synge, og derfor bliver det til fællessang på ”Jeg gik mig ud på kvælden”, med salen delt op i to konkurrerende kor, og bagefter slår Schokking tilfreds ud med armene:

- Vi skal ha’ fællessang og sat publikum på arbejde i forestillingens anden akt.

Nu bliver der tid til en kort videointroduktion af de tre nominerede, inden brødrene Blacksmith, bassist Thomas og forsanger Simon fortæller. hvordan de har brugt de 100.000 kr., de vandt med prisen sidste år. Pengene er bl.a. gået til deres filmkoncertprojekt og indspilning af nyt album.

Efter et sangnummer fra teatrets aktuelle forestilling ”Sound of Music”, sensuelt afleveret af Bollette Nørregaard overfor en smule betuttet Sebastian Henry Aagard-Williams, er det blevet tid til prisoverrækkelse.

Alle tre nominerede kommer på scenen flankeret af formand for Aalborg Stifttidendes Fond, Jørgen Kjær Jacobsen og chefredaktør Søren Christensen, og fondens formand trak ikke overrækkelsespinen længere ud end nødvendigt ...

Og da ordene faldt om ”et rum for nye talenter, samarbejde på tværs af kunsten og forandre Jomfru Ane Gade”, var ingen i tvivl om, at den 35-årige kontrabassist Kenneth Dahl Knudsen nu blev hædret med kulturlige 100.000 kr.

Tak til min lille familie

Der var kram fra Kenneth til både Tao og Lis, inden han selv tog ordet i en kort takketale:

- Åh, jeg vil gerne sige tak - men er rørt. Musik er noget ,vi laver sammen, tak til min lille familie, som har måttet undvære mig så mange aftener, i udlandet, og når jeg spillede i gaden. Pengene kommer til at gå tilbage til miljøet, og vi kommer til at lave rigtig mange koncerter de næste år.

Og der var kys og kram fra fru Mette,da Kenneth kom ned fra scenen. Og datter Esther på 16 måneder - hun blev passet derhjemme af en kusine, så far og mor kunne feste bi teatrets foyer med vin og sandwich.