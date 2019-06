Reumerts Talentpris til nordjysk skuespiller: - Hun er knivskarp

Det skorter ikke på flotte ord om Bolette Nørgaard Bangs præstation fra Reumert-komiteen:

”Bolette Nørregaard Bang går fra 0 til 120 på 4 sekunder og er en knivskarp aflæser af menneskelige relationer. Som sygeplejersken i Persona udfoldede hun sin egen usikkerhed og vrede i et fascinerende spil mellem underlegenhed og overlegenhed. Hun har et stort emotionelt råderum med sjælden evne til derinde at styre sin impulsivitet.”

Bolette Nørregaard Bang er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København i 2017 og har siden været ansat på Aalborg Teater, hvor hun blandt andet har medvirket i Rockulven, West Side Story, Fyrtøjet, The Sound of Music og Cyrano.

Fik man ikke set Persona, kommer den atter på scenen til oktober.