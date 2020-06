Rikke er forlægger og kæmper for at få unge til at skrive mere: - Det kan være et pusterum for dem

At skrive kan være med at jage nogle dæmoner væk hos unge.

De har så mange krav hængende over hovedet og pres liggende på deres skuldre. Man skal have gode karakterer, se godt ud, være tilgængelig, ville noget, kunne noget, være noget.

Være nogen.

Og det vil forfatter og forlægger Rikke Ella Andrup, ejer og indehaver af forlagene Nelumbo og Petunia i Hirtshals, gerne forsøge at rokke ved.

Både at læse og skrive kan nemlig give ro og slippe præstationsangsten, angsten i sig selv og depressionen fri. Om ikke andet i et øjeblik.

At skrive kan forløse unge fra hverdagens pres

For to år siden oprettede Rikke sit første forlag, Nelumbo, som huser voksne forfattere, der skriver om romantik og erotik. Året senere blev Petunia til, hvor bøgerne henvender sig til børn og unge.

Målet var at give flere med en forfatterdrøm i maven en chance.

- Jeg havde en nobel tanke om, at alle der kunne skrive skulle have en chance forstået på den måde, at hvis man ikke var så skrap til det med grammatik og have brug for hjælp til det, så kunne man få det og så stadigvæk blive udgivet. Det var forlagets opgave at stå for, at det var fuldstændig skarpt.

Hun ved fra egne erfaringer, hvor meget det kan forløse at sætte sig ned og slippe sin fantasi fri og bare gøre noget for sig selv.

Så for at få lokket flere unge i gang med at skrive har hun sidste år stablet to konkurrencer på benene for at sætte fut i skrivepennen hos unge og give dem med potentiale en chance.

Den ene en novellekonkurrence, Mørkets Gerninger, der er delt i to, og hvor sidste frist for at være med og indsende en novelletekst er 31. maj i år. Den anden var en romankonkurrence, hvor det for en skrivelysten ung kvinde i starten af 20erne gav så meget pote at deltage, at Rikke gerne ville udgive hende hos sit forlag Petunia.

Første omgang af novellekonkurrencen "Mørkests Gerninger" er afsluttet, og de 13 bedste noveller blev samlet i en bog. Anden del af konkurrencen slutter 31. maj. Foto: Pressefoto

Og selvom flere meldte sig til konkurrencen, savner Rikke stadig flere, der melder sig til og prøver tingene af.

- Jeg synes, de er svære at få ud af busken, erklærer hun.

Men hvorfor de gemmer sig inde blandt grenene kan ifølge hende have en helt naturlig forklaring.

- De unge mennesker har vanvittigt mange normer og krav om eksaminer, udseende og væremåde. Der er mange ting, de skal leve op til. Men hvis de sætter sig ned og skriver eller læser, så kan de bare give sig hen til det. Unge skal huske sig selv på, at de skal skrive for sig selv og ikke tænke på, om de skal vise det til nogle. Der er så mange, der er fastelåste i, at hvad nu hvis det ikke er godt nok, eller der er nogle, der ikke kan lide det, der er blevet skrevet. De sidder og retter og retter uden at få skrevet videre.

Men hvis unge ville sætte sig ned at skrive, bare for sig selv, kan de ifølge Rikke opnå en kæmpe forløsning og lære at give slip på idéen om kontant perfektion.

- Man kan drømme sig væk fra hverdagen og få et pusterum, og det kan være et pusterum for de unge i forhold til alle de normer, krav og idealer, de skal leve op til, siger hun.

Rikke Ella Andrup signerer sine bøger under forfatternavnet Ella-Maluca Floyd hos Arnold Busck i Metropol i Hjørring. Foto: Arkivfoto

Giraffen skal frem

I dag har Rikke 12 forfattere knyttet til Petunia, og hvis du sidder med en forfatterdrøm i maven, har Rikke et lidt anderledes tag på det at være redaktør. For hende skal det nemlig ikke nødvendigvis være snorlige og uden så meget som en kommafejl, når du sender dit manuskript afsted.

For Rikke er der nogle andre ting, der har betydning, når hun skal vurdere, om hun vil udgive vedkommende.

- Den med at komme ind til et forlag kan være rigtig, rigtig svær. Nogle af de ting jeg kigger på, når jeg får et manuskript i hånden og skal vurdere, er forfatteren selv. Jeg screener den, der har indsendt et manuskript, og hvis jeg bare intet kan finde på vedkommende, hvor jeg tænker, hvor er du henne på de sociale medier, stopper allerede der en lille smule.

For ifølge Rikke skal man i dag nemlig ikke bare sælge sin bog, man skal også sælge sig selv.

- Det er slut med at sidde oppe på et støvet loft og skrive en bog, sende den afsted med posten og så går man op og skriver videre. I dag vil de se giraffen og se, hvem er det, der står bag den her bog.

Og så er det også godt, hvis man allerede inden, man har en bog, har gjort lidt opmærksom på sig selv.

- Det kan man have på mange måder ved eksempelvis at have en blog, hvor man skriver om noget interessant, man kan også bare gøre det gennem en Facebookside, hvor man fortæller om forfatterlivet eller anmelder bøger, eller hvad man nu kan finde på at lægge op.

Og så skal man huske at få nogle helt fremmede til at læse det, man har skrevet, inden man indsender.

- Der er rigtig mange, der er bange for at vise et manuskript frem, så derfor går de og putter med det, har det i skrivebordsskuffen og sidder med det i de mørke timer, og når de synes, at nu er det bare i orden, og de ikke kan gøre mere, så sender de det ind til et forlag. Man er nødt til at skulle have nogle ind over og betro sig til nogle, og det dur ikke at bruge sin søster eller sin gode veninde, for de er ikke objektive nok. De vil altid sige, at det er supergodt, det man har lavet, og det er nogle småfejl, de finder. Man er nødt til at finde en vildt fremmed og spørge, om de vil læse ens manuskript og komme med feedback.

Men om teksten er picture perfect er ikke det allervigtigste. Gør dit bedste og vigtigst af alt: Bare sæt dig ned og slip fantasien fri.

- Bare skriv. Du skulle have set min tekst første gang, - den var fuld af røde streger over det hele. Det er nærmest umuligt at læse, og jeg hakker rundt i det, siger hun.