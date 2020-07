"Rita" er blevet meget mørk i slutspurten

TV-DRAMA - “Rita” - 5. sæson, 7. afsnit

På den ene side er det en smule træls, at alle rollerne, som vi har engageret os i, render rundt og har det skidt i “Rita”. På den anden side er det fedt - og modigt - at hovedforfatteren på femte sæson, Marie Østerbye, her i slutspurten drejer “Rita” i en markant anden retning, end vi har været vant til.

Akkorderne er skiftet til mol, og handlingen er blevet meget mere mørk, end den har været i de foregående 38 afsnit. Men selvom Ritas samtaler med druknede Gerd-med-d er en meget anderledes måde at fortælle historien på, så virker det utroligt stærkt. Dels fordi det fantastiske spil mellem Mille Dinesen og Søs Egelind bare fungerer så umanerligt godt, dels fordi magtforholdet mellem de to er vendt på hovedet.

Nu er det Rita, der søger svar. Og det er ikke kun på, hvor ansvarlig hun selv er i Gerds selvmord. Det er mere eksistentielt.

Parmiddagen hos Helle og hendes nye kæreste, Helena, er sjov i sin absurditet. Helle og Rasmus lægger fremtidsplaner, som i deres optimisme ikke er meget forskellige fra deres planer i de første sæsoner på Islevgård Skole. Men hvor den gamle Rita ville have akkompagneret med tætte salver af drivende sarkastisk kritik, leverer den nye Rita kun nemt gennemskuelige falske smil, bekræftelser og snakken efter munden.

Parmiddagen med Helle og Helles nye kæreste, Helena, er sjov i al sin absurditet. Foto: Per Arnesen/TV 2

Samtidig fungerer middagen som en parallel til den anden middag - hos Ole og Bedstemor på bondegården - hvor vi atter møder svinefarmeren Camilla (Rikke Bilde), der åbenbart er den eneste singlekvinde i nærheden, der dater. Det var også hende, der var på date med Rasmus for fem afsnit siden.

Af en eller anden uigennemskuelig grund er Jeppe inviteret med, men det giver ham så rig lejlighed til at skrue helt op for jalousien i bedste passiv-aggressive klichestil. Jeppes pølsesnak er alt for plat, og det holdt op med at være sjovt, næsten inden det kom i gang.

Men diskussionen mellem Jeppe og Ole, der er grundlæggende moralsk uenige om, hvordan man bør eller skal leve sit liv, er interessant nok - måske mest fordi begge synspunkter er valide, og at vi ikke på afstand entydigt kan sige, hvem der har ret.

Selvom Jeppe ikke har fået ændret sit synspunkt på, hvordan Ole bør leve sit liv, har han da i hvert fald fået ændret sit syn på arbejdet i en kostand. Foto: Per Arnesen/TV 2

Det er meget nemmere at fælde en moralsk dom over Hjørdis, der helt har overtaget Ritas gamle rolle med at påtage sig ansvaret for én ting - med fynd og klem og liv og sjæl - så hun kan bruge det som undskyldning for ikke at tage ansvaret for andet.

I dette tilfælde bruger Hjørdis åbenlyst skolens drift og kosteleven Jørgen som undskyldning for ikke at tage ansvaret for sit eget parforhold og deres lille barn.

Udviklingen af Lise Baastrups Hjørdis er - som nævnt flere gange i disse anmeldelser - noget at det overordnet set mest spændende, der er sket i sæson 5. Og det fortsætter med en Hjørdis, der for første gang i hele serien træffer åbenlyst forkerte beslutninger og i det hele taget opfører sig meget u-hjørdisk.

Hjørdis bruger skolen som undskyldning for ikke at tage ansvar i sit parforhold - egentlig en meget ritask handlemåde. Foto: Per Arnesen/TV 2

Det gør det spændende. Og I guder, hvor er hun overvældende i scenen, hvor hun sidder på kontoret foran kulsorte ruder med Rita, sin dagbog og to uens kaffekrus med rødvin i.

Jeg er nu overbevist om, at konflikten mellem Hjørdis og Uffe nok skal lande i fordragelighed i finaleafsnittet næste mandag.

Til gengæld er mine forventninger til, hvad Rita ender med at gøre, visket helt ud. Man kan sagtens forestille sig en håndfuld forskellige slutninger. Men seriens udvikling over de seneste afsnit gjort det meget, meget svært at forudse, hvordan det slutter.

Hvor er det fedt!