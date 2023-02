Røgeri har mistet maritimt klenodie: Så stor er dusøren

HANSTHOLM:Sidste weekend forsvandt en vigtig del af den martitime udsmykning, der pryder væggen i Det Gamle Røgeri i Kuttergade på Hanstholm Havn.

Helt konkret er det et gammelt skibsrat, og tabet af klenodiet ærgrer Johnny Segato, indehaver af Det Gamle Røgeri, så meget, at han nu har sat en dusør på 2.500 kroner på højkant til den person, som ved, hvor rattet er henne - eller bedre, kan sikre at det kommer tilbage til sin plads i samlingen på væggen.

Rattet har sin helt egen historie med afsæt i fiskeriet fra Hanstholm Havn, og derfor har det en affektionsværdi, som er mindst ligeså høj som størrelsen på dusøren, der udbetales, hvis det kommer tilbage, fortæller Charlotte Jensen, medarbejder på Det Gamle Røgeri.

- Rattet kommer fra en lokal båd, "E.P. Mikkelsen", og bådens navneskilt er også en del af vores maritime samling. Tingene har affektionsværdi for vores chef, og har var helt oppe i det røde felt, da han opdagede, rattet var væk, fortæller Charlotte Jensen.

I lighed med rigtig mange andre undrer hun sig over, hvordan skibsrattet kunne forvinde i sidste weekends travlhed.

- Det hang godt nok på en væg tæt på udgangen, men helt ærligt, ingen havde regnet med, at nogen kunne finde på at hugge det, siger Charlotte Jensen og tilføjer, at der, hvor rattet hang, er der nu bare en krog tilbage.

- Det burde ikke være nødvendigt at bolte tingene fast, men det er det måske alligevel, siger hun og tilføjer, at Det Gamle Røgeri fra tid til anden oplever, at der forsvinder ting og sager, men aldrig i en størrelse som et skibsrat.

Lige nu er der en bar plet på væggen, hvor rattet plejede at hænge. Håbet er, at dusøren på en eller anden måde gør, at skibsrattet kommer tilbage på sin vante plads på væggen.

- Jeg har svært ved at tro, at det er en lokal, som har snuppet rattet og jeg tror heller ikke, at det er en enkelt person, der er smuttet med det. Måske er det det nogle unge, som synes det var sjovt at tage det med - eller nogle turister, som ville have et specielt souvenir. Under alle omstændigheder er det et tyveri, rigtig mange har undret sig over. For hvor lavt kan man egentlig synke, siger Charlotte Jensen.