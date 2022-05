Royal glans over Skagen: Majestætiske kunstværker vist frem for Dronningen

SKAGEN:Torsdag blev der kastet royal glans over Skagen.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for sommerens store udstilling på Skagens Kunstmuseer - og derfor fik hun som den første lov at få en smag på, hvad man kan opleve ved udstillingen "Krøyer og Paris - Franske forbindelser og nordiske toner".

Et besøg fra dronning Margrethe er i sig selv så spektakulært, at det tiltrækker sig opmærksomhed - men selve udstillingen er også noget helt, helt særligt.

For første gang nogensinde kan man i Danmark få lov at opleve Claude Monets berømte maleri "Indtryk. Solopgang", der er kreeret i 1872.

Værket - som på fransk hedder "Impression, soleil levant" - er et decideret hovedværk i kunstverdenen. Og det var faktisk netop det maleri, der for alvor satte gang i den franske stilart impressionisme - hvor kunstnere med lette og hurtige penselstrøg forsøger at fange en øjebliksstemning.

Den officielle åbning på udstillingen finder sted fredag 13. maj - men dagen forinden fik Dronning Margrethe altså som nævnt muligheden for at se nærmere på de mange fine værker.

Majestæten ankom til Skagens Kunstmuseer cirka klokken 15 - og herefter blev majestæten så ledt på den private omvisning - anført af direktøren for Skagens Kunstmuseer, Lisette Vind Ebbesen.

Et studie i Krøyer

Selv om Monet-værket løber med meget af opmærksomheden på udstillingen, er det dog faktisk Skagen-maleren P. S. Krøyer, der er hovedpersonen.

For udstillingen rummer værker af P.S. Krøyer og en lang række af de franske kunstnere, som inspirerede Krøyer under hans mange besøg i Paris – udover Monet er det blandt andet også Jules Sebastien-Lepage.

Dronningen i Skagen

11





















Selve udstillingen er resultatet af et samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og det franske kunstmuseum Musée Marmottan Monet. De to museer indledte i 2019 et fælles forskningsprojekt om P.S. Krøyer, og det har resulteret i en kortlægning af Krøyers færden i Paris og omegn.

Forskningen betyder, at man i dag har et ret godt overblik over, hvem Krøyer var sammen med, hvor han færdedes og hvordan de franske malere og strømninger påvirkede hans kunst. Og den påvirkning tog P. S. Krøyer med hjem til Danmark og gav videre til andre danske kunstnere.

Malerierne på udstillingen i Skagen kommer fra mere end 30 forskellige museer. Hovedparten af museerne er franske – men der er også malerier fra eksempelvis USA og Holland.

Udstillingen "Krøyer og Paris - Franske forbindelser og nordiske toner" er åben i perioden fredag 13. maj til søndag 18. september med udvidet åbningstid fra kl. 9-19 i hele perioden. Hvis man vil se Monets "Indtryk. Solopgang" skal man dog ikke vente for længe, for det skal retur til Frankrig noget tidligere. Sidste chance for at se det er mandag 4. juli.

Om udstillingen "Krøyer og Paris - Franske forbindelser og nordiske toner" Udstillingen rummer værker af P.S. Krøyer og en lang række af de franske kunstnere, som inspirerede Krøyer under hans mange besøg i Paris – blandt andet Claude Monet og Jules Sebastien-Lepage. Det mest værdifulde af værkerne er uden tvivl Monets "Indtryk. Solopgang" fra 1872.

Malerierne på udstillingen kommer fra mere end 30 forskellige museer i eksempelvis Frankrig, USA og Holland.

Mange af malerierne er ekstremt kostbare. De er transporteret til Skagen i biler, der er særligt indrettede til at transportere skrøbelig kunst - og pakket i særlige kasser, der i ekstrem grad beskytter mod temperaturudsving, rystelser og ændringer i luftfugtighed. Transporterne har været fulgt af ledsagerbiler med vagter.

Det har taget mere end tre år at forberede udstillingen i Skagen. Den er resultatet af et forskningsprojekt i samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og franske Musée Marmottan Monet. De to museer har kortlagt, hvilke personer, der påvirkede Krøyers kunst under hans færden i Paris og omegn.

I 2021 har det franske museum Musée Marmottan Monet haft en stor Krøyer-udstilling - "L’heure bleue de Peder Severin Krøyer". Den fik meget positiv kritik i Frankrig - og fik interessen for Krøyers kunst til at stige voldsomt. Udstillingen i Skagen er modsvaret til den parisiske pendant.

Udstillingen "Krøyer og Paris - Franske forbindelser og nordiske toner" er åben i perioden fredag 13. maj til søndag 18. september med udvidet åbningstid fra kl. 9-19 i hele perioden. Hvis man vil se Monets "Indtryk. Solopgang" skal man dog ikke vente for længe, for det skal retur til Frankrig noget tidligere. Sidste chance for at se det er mandag 4. juli. VIS MERE