S-borgmestre: - Ja, det bliver ubekvemt at ændre kulturstøtten - men det er ingen undskyldning

NORDJYLLAND:Nok er nok!! Sådan lød det forleden fra bestyrelsen i Skagens Kunstmuseer og kulturudvalget i Frederikshavn, der i et åbent brev til kulturministeren meldte ud, at den skæve fordeling af kulturstøtten skal på dagsordenen til det kommende folketingsvalg.

Det samme mener de socialdemokratiske borgmestre i to af regionens største byer, Frederikshavn og Aalborg, hvis tålmodighed ligeledes er ved at løbe op.

- At man har så store forskelle på, hvad kommuner skal betale til sammenlignelig kultur, giver absolut ingen mening, det er noget, der burde være ændret for længst, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg, om statsstøtten til kultur, som 15 år efter kommunalreformen ikke er ændret til en mere ligeværdig fordeling, hvis man ser på ansvarsopgaver og status af det enkelte sted.

Og som påvirker kommunens samlede økonomi.

Han henviser til Ikast som et eksempel på en kommune, der betaler meget lidt (under en halv mio. kr.) til det statsanerkendte museum Arken, der modtager 31 mio. kr. af staten i tilskud.

Alt imens en kommune som Aalborg betaler 7,9 mio. kr. til Kunsten årligt, der kun får 2,5 mio. kr. fra staten, selv om museet er sammenligneligt med Arken i størrelse, samling og status.

Thomas Kastrup-Larsen (S) vil se ændringer snart. - Jeg står ikke af på, at der går et par år, før en lige fordeling er indfaset, men jeg har brug for at se, at man kommer i gang nu og får flyttet noget, siger han. Arkivfoto: Laura Guldhammer

- De nordjyske borgere går glip af, at vi kan løfte niveauet i kulturlivet yderligere og udvikle nyt. Men det er jo også andre områder af vores drift som skoler, børnehaver og ældrepleje, der lider under, at vi i den grad skal kompensere for manglende lighed i kulturstøtten fra staten, siger borgmesteren, der mener, at Kulturministeriet og dets udvalg er "nødt til at få taget sig sammen og få det gjort nu".

- Ja, det er et slagsmål, og ja, det bliver ubekvemt at tage noget fra nogen, med mindre man gør kagen større, men det kan ikke være en undskyldning, siger Thomas Kastrup-Larsen, der ser det som et tema til det kommende kommunalvalg.

- De politikere, der stiller op, skal afkræves svar på, om det er noget, de vil ændre. Og så er det en vigtig regionalpolitisk dagsorden at få rejst. Her er det oplagt at bruge nogle af vores mere formelle organer til at få styrket debatten, siger han og henviser til Kommune Kontaktrådet (KKR), der er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelser på tværs af landet.

En støtte helt ude af proportioner

Også Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune, ser det som et tema ved det kommende valg.

- Kommer det til at fylde? Ja, det tror jeg da nok lige, at det gør, siger Birgit Hansen, der håber, at landspolitikere fra andre partier melder sig ind i kampen.

Hun har som borgmester selv haft problematikken tæt inde på livet i forhold til Skagens Kunstmuseer, der består af tre museer, og årligt modtager 1,7 mio. kroner fra staten i kulturstøtte. Selv bevilliger Frederikshavn Kommune 3,8 mio. kr. årligt til museet.

Til sammenligning får Museum Sønderjylland med i alt 10 museer under sig 31 mio. kroner årligt fra staten.

- Vi kan ikke leve med, at der ikke sker en ændring, siger borgmester Birgit Hansen (S), der i mange år har arbejdet for at få Frederikshavns Kommunes statsanerkendte museum i Skagen ind i skiftende kulturministres bevidsthed. Arkivfoto: Peter Broen

- Man er nødt til at se på proportionerne i det her. Der er jo en enorm disharmoni i støtten, hvis man ser på det flagskib, som Skagens Kunstmuseum er i forhold til dens betydning for dansk kulturhistorie og det ansvar, der følger med som statsanerkendt museum i forhold til forskning, magasinering og bevaring.

- Museet er jo ikke for alvor statsanerkendt, når man spiser det af med så lille et beløb, siger borgmesteren, der gennem årene har fået flere kulturministre til Skagen for at se det store arbejde, der bliver lagt der.

- Vi prøver hele tiden på at sparke døren ind, og jeg bliver ved med at holde trykket, jeg har set Ane Halsboe-Jørgensen dybt i øjnene i snakken om Skagens Kunstmuseer. Jeg orker ikke at trække udkantskortet, det er sådan en træls bane at spille på, men vi kan ikke leve med, at der ikke sker noget.