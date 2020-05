Så er der film: Biografer åbner torsdag

Så åbner biogaferne - ganske forsigtigt.

Planen var oprindeligt, at det skulle ske om et par uger, men allerede på torsdag kan man komme en tur i mørket for at opleve film.

Biffen i Nordkraft, Aalborg, åbner torsdag, mens Nordisk Films biografer i Aalborg åbner dagen efter.

Tre filmvisninger om dagen

- Vi starter med en enkelt forestilling i hver sal, siger Karin Fast fra Biffen. Med tre sale bliver det altså tre visninger i løbet af en dag.

- Der skal være 45 minutters pause mellem hver forestilling. Der må kun være et begrænset antal gæster i vores cafe. Og vi skal opfordre folk til at gå ind i salen hurtigst muligt. Så må de drikke deres kaffe der, siger hun.

- Men det vigtigste er, at folk føler sig trygge. Vores billetsystem er indstillet på, at vi kun må bruge hvert andet sæde, fortæller Karin Fast. Men selskaber må gerne sidde samlet. Og det kan billetsystemet også håndtere.

Den koreanske film "Parasite" er fra starten af året, men den havde stadig succes, da Danmark lukkede. Derfor er den på programmet, når Biffen Nordkraft åbner igen torsdag aften.

I Biffen kan man se filmene "Parasite", "Bombshell" og "Weathering with you" til og med mandag. Fra tirsdag udvides programmet og antallet af daglige forestillinger, og torsdag i næste uge kommer den første premiere-film siden medio marts. Det bliver den danske film "Little Woman". Om et par uger regner Biffen med at være klar med formiddagsvisninger. Men i øjeblikket skal der samles erfaringer.

Fredag er der film i Kennedy

Fredag åbner Nordisk Film sin biograf i Kennedy Arkaden. Og ugen efter åbnes der også i City Syd.

Hos Nordisk Film er der biografoplevelserne dog en weekend-ting. Indtil videre er der kun åbent torsdag til søndag. Samt på helligdage.

Nicole Kidman i "Bombshell". Den film er en del af Biografklub Danmark - med andre ord har folk betalt for medlemsskab af klubben uden at have haft chancen for se filmen. Derfor er den på programmet, når Nordisk Films Biografer åbner i Kennedy Arkaden fra fredag.

- Vi har sørget for, at rammerne er i orden, så man trygt kan være sammen i biografen, siger biografchef Jan Ringtved på Nordisk Films biografer.

Friske forsyninger af håndsprit og popcorn

- Der er skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og vi er klar til at hjælpe så alle gæster får en god oplevelse. Og vi har varme popcorn klar, så biografturen kan blive - næsten - som den plejer, uden at vi går på kompromis med hygiejnen og trygheden," siger han.

Hos Nordisk Film vil man blandt andet kunne se den danske debutfilm "Kød og blod" med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen. Den havde premiere 12. marts - præcis samme dag som Danmark lukkede. Den har derfor aldrig mødt et publikum. Men også her vil man kunne se "Bombshell".

Faktisk åbner Nordisk Film allerede torsdag, men det bliver kun for deres medlemmerne af deres egen biografklub.