Så er der sæsonstart for Skagen Kunsthal: Du finder med garanti ikke et stykke væg uden kunst

På næste søndag åbner Skagen Kunsthal for dette års udstilling. Bag udstillingen står billedkunstneren Gorm Spaabæk, og der vises flere end 1000 værker.

Der vil også være al mulig grund til at spærre øjnene op, hvis man kigger inden for. For kunsten hænger ikke blot tæt. Den hænger så tæt, at det ikke giver mening at male væggene lige der. Man kan simpelthen ikke se væg. Der er billeder overalt.

- Her kan du se den vigtigste nordjyske kunst, som de nordjyske museer ikke udstiller, siger Gorm Spaabæk. Og fortryder næsten med det samme den bastante udtalelse. For så hårdt var det heller ikke ment.

Man skal betale entre på Skagens Kunsthal. Men der er gratis adgang for børn, billedkunstnere og sælgere af Hus Forbi. Foto: Kim Dahl Hansen

Gorm Spaabæk fortæller, at udstillingen handler om fortrængninger.

På udstillingen kan man se Spaabæks egne værker tillige med masser af lån. Man kan se en stor afdeling Anton Laiers malerier - og det er lånt værker. I en af salene fylder Hjørring-kunstneren Carsten Schmidt-Olsens værk ”Ventesal” det mest. Her er en samling af 30 års ugeblade fra en lægeklinik. Omgivet af klinikkens stole fra venteværelset.

Der er også værker af Thorvald Bindesbøll, Jane Muus, Erik Liljenberg, Aksel Jørgensen, Erik Frederiksen og mange, mange flere.

Udstillingen vises indtil 23. august.