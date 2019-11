Så er det afgjort: Her er finaleparrene i Vild med dans

KØBENHAVN:Det var varmt under danseskoene hos de fire tilbageværende par i fredagens udgave af "Vild med dans". Nerverne skulle samtidig gemmes væk under kjoler og skjorter, da der blev dystet om en plads i finalen næste fredag i Horsens.

Fire par blev nemlig til tre, og traditionen tro var der ingen omdans i semifinalen.

Det blev modellen Oscar Bjerrehuus og partneren Asta Bjórk, der trak det korteste strå, og de må derfor se til fra sidelinjen næste fredag.

Finaleparrene bliver dermed skuespilleren Jakob Fauerby og danseren Silas Holst, tv-værten Christopher Læssø og danserinden Karina Frimodt, samt Coco O. og hendes dansepartner Morten Kjeldgaard.

I semifinalen skulle alle par give deres bud på en argentinsk tango, mens der til slut blev danset en holddans.

I holddansen skulle nydanserne stå på egne ben i moderne showdans, da de blev parret med hinanden.

Sangerinden Coco O. skulle danse med skuespiller Jakob Fauerby, og Oscar Bjerrehuus blev parret med Christopher Læssø.

Første bud på en argentinsk tango stod modellen Oscar Bjerrehuus og hans partner Asta Bjórk for. Dommerne kaldte det parrets bedste dans, men de fik alligevel det laveste antal point af dommerne.

For en gangs skyld var Jakob Fauerby og partneren Silas Holst på hjemmebane, da den argentinske tango oprindeligt blev danset af to mænd.

De måtte dog stadig dele førstepladsen med de to andre par, som også blev honoreret med 39 point.

Efter holddansen dryssede Coco O. dog ned på en samlet tredjeplads, mens modellen Oscar Bjerrehuus også fik det laveste antal point i holddansen.

Begge par havde derfor brug for seernes hjælp for at sikre en finaleplads, men det blev altså Oscar Bjerrehuus og Asta Bjórk, der måtte se konkurrenterne løbe med flest af de eftertragtede stemmer.

Flere af deltagerne berettede under programmet om ekstra nervøsitet i ugen op til aftenens semifinale. Sangerinden Coco O. havde stort set ikke sagt et ord hele dagen, afslørede hun efter sin dans.

Finalen i "Vild med dans sendes fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/