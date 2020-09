Sådan kan du gratis se film og serier fra Netflix

DANMARK:Vil du gerne se serier og film fra den amerikanske streaming-gigant Netflix - helt gratis?

Hidtil har det ikke kunnet lade sig gøre, i hvert fald ikke lovligt.

Men mandag åbnede Netflix for en webside, hvor man kan se nogle af de populære film og serier frit og kvit. Websiden hedder "Watch Free".

P.t. kan man blandt andet se Susanne Biers succesfilm "Bird Box", Adam Sandler-komedien "Murder Mystery" og den Oscar-nominerede "The Two Popes", skriver Soundvenue.com.

Der er dog tekniske begrænsninger. Watch Free virker kun via browsers fra computere samt Android-devices.

Hvorfor?

Det lyder helt fortryllende - gratis film og serier fra Netflix. Men hvorfor?

Fordi konkurrencen om kunderne skærpes voldsomt blandt streamingtjenesterne.

Både Apple og Disney har lanceret nye streamingtjenester, der støvsuger kunder i stor stil, skriver BT.

- Flere af de nyere tjenester er billigere end Netflix. Du kan abonnere på Apple og Disney til en samlet pris, som næsten er det samme som Netflix. Så det kan godt være, Netflix har et bedre produkt, men den prisforskel er de nødt til at forholde sig til, siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, til BT.

- Den her gratis Netflix-side er et tiltag, hvor Netflix kan give folk en ret lang forsmag på, hvad Netflix er. Det er udelukkende designet til at lokke flere kunder ind i butikken, forklarer han.