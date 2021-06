Sådan kommer man i audiens hos Ed Sheeran

AALBORG:”Nu kan de sådan set gøre med mig, hvad de vil”, tænker jeg, da jeg trykker send på en mail på en ellers begivenhedsløs tirsdag formiddag på radioredaktionen.

Jeg har netop underskrevet en såkaldt NDA. En Non-Disclosure Agreement. Det er sådan én, tv-selskaber bruger, når deltagerne i Paradise Hotel ikke må afsløre, hvem der løber med hovedpræmien, før sidste intrige er sendt på tv.

Pladeselskabet, der udgiver musikken med én af verdens største stjerner, vil sikre sig, at jeg ikke fortæller gud og hvermand, at jeg onsdag eftermiddag samme uge skal i audiens hos selveste Ed Sheeran.

I hvert fald ikke før hans første nye musik i fire år er udkommet. Det sker først fredagen efter.

Vi laver mange interviews i Det Nordjyske Mediehus. Men det er ikke tit, vi får en aftale hos en mand, der har 10 år bag sig med nogle af de største hits på klodens vigtigste hitlister og Spotify-historiens mest streamede sang, ”Shape Of You”. Den er hørt næsten tre milliarder gange.

Så når muligheden byder sig, siger man ja. Også selv om rammerne er stramme. Meget stramme. Og fulde af hemmeligheder.

Ed Sheeran hedder for eksempel sjældent Ed Sheeran, når hans pladeselskab Warner Music vil fortælle samarbejdspartnere som os på radiostationerne om ny musik fra ham. I det her tilfælde omtales han som ”Alan”.

Interviewet varer 10 minutter og foregår via Zoom. Det begynder 15.00 og slutter 15.10. Sharp. Tidsplanen er stram, og ”Alan” skal nå mange interviews samme dag.

Warner Music optager det og sender efterfølgende hele molevitten til mig. Med mig og ”Alan” i split screen. Altså os begge i billedet. Og så må vi ellers bringe lyden i radioen, skrive artikel med Ed Sheerans citater og lægge videoklip op på diverse sociale medier.

Selve interviewet er heller ikke uden udfordringer. Warner Music styrer også her, hvad jeg må spørge Ed Sheeran om. Helt sikkert for, at tiden ikke skal skride alt for meget på en travl dag for superstjernen.

Jeg må kun tale om den nye single, ”Bad Habits”. Jeg må ikke spørge ind til hans kommende album, selv om der helt sikkert venter ét ude i horisonten. Vi må ikke selv optage noget. Hverken lyd eller billede. Den klarer Warner Music.

Og så må vi under ingen omstændigheder offentliggøre hele eller dele af interviewet før den dag, singlen bliver udgivet.

På dagen for interviewet tikker der en sms ind. ”Vi er cirka 5-7 minutter forsinkede”, står der i beskeden fra min kontakt på Ed Sheerans danske pladeselskab. Selvfølgelig skrider planen, man er vel stjerne.

Alligevel trykker jeg 14.59 på det fremsendte Zoom-link, og bliver mødt af beskeden: ”Vent venligst, mødets vært lukker dig ind om lidt”.

15.05 får jeg forbindelse. I den anden ende sidder han. I et studie klar til mine spørgsmål. Warners repræsentant i London byder mig velkommen og fortæller, at jeg om lidt har 10 minutter. Jeg siger okay, og min korte tid med Ed Sheeran begynder.

Han er rar og imødekommende fra start, og jeg formår lynhurtigt at glemme de stramme rammer. Jeg kunne faktisk lige så godt sidde lige overfor ham og udføre interviewet. Så tryg får han én til at føle sig. Og så bryder han i øvrigt selv rammerne undervejs og taler om sit album. To gange.

Tiden går stærkt, og Warners repræsentant vender tilbage. Hun spørger, om jeg fik det, jeg ville have, og jeg siger ja. Interviewet er slut, og nu kan jeg så bare vente på, at lyd og billede bliver sendt til mig. Jeg skal jo lige nå at klippe det til ANR og Radio NORDJYSKE og vores facebooksider og ikke mindst skrive denne artikel.

Men det hele går. Alt kommer til tiden. Warner Music har tydeligvis prøvet det før.