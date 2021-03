Sådan lyder Aalborg: Troels har samlet syv aktuelle genrer lige nu i ny vinylserie

Der er medrivende 60'er inspireret pigtrådsrock, skødesløs 70'er punkrock, eftertænksom folk og legende insisterende jazz.

Lyden af Aalborg i disse år er på ingen måde entydig, men når man om tyve år kigger tilbage på i dag, vil der være bands og en lyd, som lokale musikelskere vil nikke genkendende til - fra folk over alternativ, stoner og rock til ekstrem metal, mener Troels Højgaard Sørensen, en af bestyrerne på 1000fryd, der har benyttet sig af nedlukningen til at skabe et stykke musikalsk lokalhistorie.

- Det har været et rimelig ambitiøst og lidt af et selvmords-kamikaze projekt, griner han i røret, da vi taler med lyden af en baby i baggrunden - Troels' andet barn, der kom til verden lige efter første nedlukning. Samme nedlukning, hvor han satte projektet i gang.

- Min lyst til at dokumentere Aalborgs musikliv har været der i mange år. Vi har ikke store scener her, men alligevel en størrelse, hvor der hele tiden springer noget nyt og super spændende frem, fortæller Troels Højgaard Sørensen, der I 2014 lavede et opsamlingsalbum med 15 lokale punkbands - gamle og nye.

Foto: Lasse Sand

- Min vision denne gang er den samme. Aalborg er undervurderet på det kunstneriske område, men vi har kunstnere med en unik lyd, og jeg er meget bevidst om, at vi skal have skubbet vores musikere frem, fortæller initiativtageren.

- Jeg har stolet på mavefornemmelsen

Og hvordan vælger man så musikere til og fra i forhold til at repræsentere en by?

- Jeg har booket bands i Aalborg, siden jeg var 15 år, jeg kender musikmiljøet og gør meget ud af at finde musikerne allerede før, de begynder at gå på scenen, siger Troels Højgaard Sørensen, der på Lars von Trier vis har givet sig selv det benspænd at presse 33 kunstnere ind på syv 7" vinyler fordelt på syv genrer.

Det er et projekt, hvor man hurtigt kan fortabe sig i diskussioner om, hvem der bør være med, når man kaster sig ud i noget så vildt som et indfange lyden af en by. Men Troels har tidligt skåret mulighed for afsporing fra.

- Jeg har undervejs bevidst ikke involveret folk i processen, for så kommer jeg til at sætte mig mellem flere stole. I stedet har jeg stolet på min egen fornemmelse af, hvem vi kommer til at høre mere til om fem år, eller hvem der bare er indbegrebet af Aalborg, og så har jeg tilladt mig at plukke. Det er primært bands, der sagtens kunne spille på 1000fryd, øver hos os eller er venner af huset, men der er også dukket bands op i processen, der er så nye, at jeg faktisk ikke kendte til dem. Og så har jeg valgt at tage jazz med, da det er noget, der fylder i Aalborg lige nu. Det er svært at forklare alle valg, men det er noget med et Aalborg DNA og et undergrundsblik på tingene. Hvis Aalborg havde haft et TV2 eller en Anne Linnet, er det ikke sikkert, at de kom med – det er mere 1000fryd end Aalborg. Eller også er det er mit Aalborg, siger han.

Alle syv covers er unikke

Dét kendetegner lyden af Aalborg

Alle musikere, han har spurgt, har sagt ja til at skrive ny musik til samlingen, og det kommer ikke bag på ham. Heller ikke at mange af musikerne spiller sammen på tværs af bands på de nye numre - det er noget, der er generelt kendetegnende for Aalborg.

- Afstanden mellem ham, der spiller punk, og hende, der spiller folk, er ikke særligt stor i Aalborg. I København kommer alle i de samme band-T-shirts til koncerter – i Aalborg kommer der også hippier og metalrødder til punkkoncerter. Folk bliver inspireret af hinanden. Det er virkelig Aalborgs styrke, og dét, der kendetegner Aalborg musikalsk, er mange overlaps i genrer, fortæller Troels Højgaard Sørensen, der ser det som en nødvendighed i en by af Aalborgs størrelse.

- Du er nødt til at lave noget, der trækker forskellige mennesker til. Du kan ikke lave smalle koncerter med undergenrer i Aalborg, for så kommer der ingen - udover de tre, der lytter til præcis den genre. Der er ingen større scener i Aalborg - udover jazz de senere år, så der er ingen fra samme genre, der står og klapper dig på ryggen. Men alle kender hinanden her, og på den måde får du hele tiden nye vibes og input, der får dig til at stille dig kritisk over for din egen musik, vurderer han.

Der er kun er plads til otte minutter på hver side af syvtommer-vinylen, så det har været et puslespil at få 33 kunstnere placeret. Nogle numre varer seks minutter, andre to.

- Det genvækker gejsten

Et af de bands, der medvirker, er pigtrådsbandet Chavs, der er vild med at få musikken i Aalborg dokumenteret på en fysisk udgivelse i en tid, hvor det ikke er muligt at give- eller at opleve koncert.

- Med så forskellige bands og musiktyper, der er samlet på udgivelsen, når vi desuden ud til folk, som ellers ikke ville komme til vores koncerter. Og så er det en måde at booste gejsten på. Da landet blev lukket ned for et år siden, gik vi i gang med at indspille vores plade nummer to, da der nu var tid inden sommerens koncerter, men efterhånden som nedlukningen er fortsat, mister man nemt gejsten. Man ved ikke, om man har noget at arbejde frem imod, og så kan man nemt gå i stå, så timingen er god. Vi håber, at folk får øjnene op for både os og alle de andre bands, og at det kommer til at vise sig, når spillestederne åbner op igen, lyder det fra Chavs.

Også stoner rock bandet Bogwife, der ligeledes har et album på vej, er begejstret for initiativet.

- Projektet kommer på et tidspunkt, hvor der er rigtig meget aktivitet på den aalborgensiske musikscene. Aktiviteten er ovenikøbet rigtig bred genremæssigt, hvilket gør det at indfange lyden af byen endnu mere interessant, lyder det fra bandet, der ser frem til de releasekoncerter, der følger med udgivelserne.

- Projektet er en stor cadeaus til os som band, det er et stærkt felt af bands, der er med. Og så føles det godt at få mulighed for at støtte et spillested, der har betydet meget for os som band, og hvor vi personligt har brugt mange timer på koncerter og arrangementer.

'Daggry'.

Aalborg på abonnement

Projektet er tænkt som en abonnementsordning, hvor du få tilsendt vinylerne efterhånden, som de bliver trykt. Køber du hele serien, koster den 400 kr., det er dog også muligt at købe dem enkeltvis til 65 kr. stykket.

Forude venter en periode med salg, så Troels Højgaard Sørensen ved hvor mange, han skal bestille af hvert album.

1000fryd holder desuden en releasefest med koncerter og salg, når kulturlivet må genåbne yderligere.

Pladerne og koncerterne bliver til med støtte fra 1000fryd og Aalborg Kommunes Musikudvalg og Aalborg Kommunes genstartspulje. Overskuddet fra salget af plader fordeles solidarisk mellem musikerne.

Albums eller hele serien kan forudbestilles via https://1000fryd.bandcamp.com/merch